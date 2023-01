Waiblingen: Toledo-Chef Benjamin Deiri übernimmt Pizzeria Bella Italia

Ein Jahr nach dem Brand der Pizzeria Bella Italia in Waiblingen-Süd gibt es für den Lieferdienst mittlerweile einen neuen Geschäftsführer: Benjamin Deiri ist der Nachfolger von Pasquale Rio, der umgezogen ist und nun in der Gemeinde Kirchardt (Landkreis Heilbronn) die Pizzeria Bella Italia da Alessia eröffnet hat. Benjamin Deiri hat bereits Erfahrung in der Gastronomie: Seit 2014 betreibt er die Shisha-Bar Toledo in der Düsseldorfer Straße 4. Früher hat er zudem im CBC und Mauritius gearbeitet.

Neuer Chef der Pizzeria Bella Italia in der Rinnenäckerstraße 24 wurde der 39-jährige Familienvater bereits im Oktober 2022. Pasquale Rio hatte den Lieferdienst nach dem Brand vom 29. Januar 2022 mehr als zwei Monate schließen müssen, im April 2022 konnte er ihn dann frisch renoviert wieder öffnen. Von seinem Vorgänger hat Benjamin Deiri das Personal in der Küche und auch die Fahrer übernommen. „Eine Pizzeria hat mich schon immer gereizt.“

Stark gestiegene Preise für Tabak: Shisha-Bar läuft nicht mehr so wie früher

Der 39-Jährige, der kürzlich zum dritten Mal Vater wurde, will sich mit dem Lieferservice rechtzeitig ein zweites Standbein schaffen. Die Shisha-Bar Toledo betreibt er zwar weiter, allerdings läuft das Geschäft dort nicht mehr so gut wie früher. Das liegt nach seinen Angaben vor allem daran, dass die Einkaufspreise für Tabak stark gestiegen sind. Früher habe er für das Kilo Tabak 59 Euro bezahlt, mittlerweile seien es 200 Euro.

Benjamin Deiri hat die Öffnungszeiten der Pizzeria Bella Italia geändert

In die Pizzeria Bella Italia hat Benjamin Deiri bereits einiges an Mühe gesteckt. Er hat einen neuen Pizzaofen aufgestellt, eine Vitrine für Desserts und Salate angeschafft, eine neue Kasse besorgt und die Lüftung verstärkt. Die Öffnungszeiten hat der 39-Jährige gleich erweitert, allerdings hat er sie aufgrund fehlender Nachfrage auch schon wieder etwas reduziert. Ursprünglich hatte er auch am Samstag und Sonntag von 11 Uhr an geöffnet, mittlerweile macht er an diesen Tagen erst um 14 Uhr auf. Der Montag ist jetzt wieder wie früher ein Ruhetag. Von Dienstag bis Freitag ist nun von 11 bis 22 Uhr offen, am Samstag und Sonntag von 14 bis 22 Uhr. Gerne würde Benjamin Deiri auch nach 22 Uhr aufmachen – dies geht aber mit Rücksicht auf die Nachbarn nicht.

Fehlende Toilette und Parkplätze: Im Laden selbst kann nicht gegessen werden

Direkt im Laden darf auch niemand eine Pizza essen. Dafür müsste der Lieferservice bestimmte Vorgaben erfüllen, beispielsweise eine bestimmte Anzahl an Parkplätzen vorhalten und eine Toilette für die Gäste. Die Kunden können ihre Pizza allerdings immer selbst abholen. Das sei dann deutlich billiger, außerdem hätten die Kunden so „nicht mal 15 bis 20 Minuten Wartezeit“.

Nachdem er für Bestellungen über die Lieferando-App nach eigenen Angaben 14 Prozent des Betrags plus Steuern abdrücken musste, hat sich Benjamin Deiri entschlossen, mit einer eigenen App zu arbeiten. Kunden, die über die App bestellen, sparen zehn Prozent im Vergleich zu einer telefonischen Bestellung. Finanziell ist es also für beide Seiten ein Vorteil. Der Lieferservice spart zudem Zeit, auch sinkt das Risiko von Missverständnissen. Wer bar zahlen will, kann das weiter tun.

Benjamin Deiri: „Außer Ananas ist nichts aus der Dose“

Da er vor allem fürs Wochenende immer wieder Fahrer sucht, springt Benjamin Deiri auch öfter selbst als Fahrer ein. Er hilft zudem in der Küche mit, etwa beim Belegen der Pizzen. Zu den Kunden des Lieferservices zählen viele große Firmen, aber auch Schulen, Kindergärten, Pflegeheime und Ärzte. Noch in diesem Jahr will der 39-Jährige die Speisekarte erweitern und auch ein Tagesessen einführen. Seine Lebensmittel bezieht Benjamin Deiri vom Großmarkt in Stuttgart, aber auch von der Fejza-Ital-Markt GmbH in Neustadt, die auf den Vertrieb italienischer Waren spezialisiert ist. „Der berät dich auch, was man nicht kaufen sollte.“ Benjamin Deiri weiß, dass es sich lohnt, für eine Salsiccia oder einen Mozzarella etwas mehr auszugeben. Überhaupt legt er Wert auf frische Ware. „Außer Ananas ist nichts aus der Dose.“