Waiblingen: Ute Armbruster-Stephan ist neue Pastorin bei den Methodisten

Nachdem Michael Löffler (55) nach zehn Jahren den Bezirk Waiblingen der Evangelisch-Methodistischen Kirche verlassen hat, gibt es nun mit Ute Armbruster-Stephan (58) eine Nachfolgerin. Ihren neuen Kirchenbezirk, zu dem neben Waiblingen auch Kleinheppach und Rommelshausen zählen, erlebt die leitende Pastorin als sehr aktiv. Ihr gefällt es, dass in dem modernen Waiblinger Gemeindezentrum in der Bismarckstraße 1 immer Betrieb herrscht, sei es beim Kaffeetrinken nach dem Gottesdienst, bei der Krabbelgruppe Spatzennest oder wenn dort Jugendliche übernachten. „Ich mag es, wenn in der Kirche was los ist.“

Alle zehn Jahre ist es bei den Methodisten üblich, die Stelle zu wechseln

Im September hat Ute Armbruster-Stephan in Waiblingen angefangen, nachdem sie zuvor 13 Jahre lang als Pastorin im evangelisch-methodistischen Bezirk Schwäbisch Hall gearbeitet hat. Etwa alle zehn Jahre ist es bei den Methodisten üblich, die Stelle zu wechseln. Bei der Kirchenleitung hatte die 58-Jährige schon vor einiger Zeit darum gebeten, dass sie etwas länger bleiben darf und erst 2022 wechseln muss. Das passte nämlich in die private Lebensplanung. „Unsere Tochter hat Abitur gemacht im Frühjahr.“

Zum Glauben hat Ute Armbruster-Stephan schon früh gefunden. „Ich war schon als Kind in der Kirche.“ Sie war in der Jungschar der methodistischen Gemeinde aktiv und besuchte gerne den Kindergottesdienst, „weil da meine Freunde waren“. In ihrer Jugend engagierte sie sich weiter, obwohl ihre Eltern „nicht so die Kirchgänger“ waren. Ende der 70er beziehungsweise Anfang der 80er erlebte sie schließlich in ihrer Gemeinde, wie damals eine der ersten Frauen in der Evangelisch-Methodistischen Kirche als Pastorin anfing. „Ich fand das ganz spannend.“

In der Evangelisch-Methodistischen Kirche gab es früher selten Pastorinnen

Von Berufung würde Ute Armbruster-Stephan im Nachhinein nicht sprechen. Allerdings spürte sie damals den Wunsch, den Weg als Pastorin einfach „mal auszuprobieren“. Damals sei das nicht selbstverständlich gewesen, in der Methodistischen Kirche als Frau in den kirchlichen Dienst einzutreten. Wie alle musste sie auch erst mal ein einjähriges Vorpraktikum in einem anderen Bezirk machen, ehe sie am Theologischen Seminar in Reutlingen studieren durfte. Heute heißt das Seminar Theologische Hochschule Reutlingen. Träger ist zwar die Evangelisch-Methodistische Kirche, allerdings dürfen dort mittlerweile auch junge Leute studieren, die später nicht Pastorin oder Pastor werden wollen, sondern zum Beispiel in die Sozialarbeit oder die freie Wirtschaft gehen.

Zur Studienzeit von Ute Armbruster-Stephan war das noch anders. Die Zulassung fürs Theologische Seminar erhielt sie nur, weil sie nach dem einjährigen Vorpraktikum eine Empfehlung ausgesprochen bekam. Nach vier Jahren Studium in Reutlingen besuchte sie noch ein Jahr lang die Theologische Fakultät der Uni in Heidelberg, ehe sie für vier Jahre als Pastorin auf Probe nach Baden-Baden ging. Vergleichbar ist diese Zeit mit dem Vikariat in der evangelischen Landeskirche. Ute Armbruster-Stephan hatte im dortigen Bezirk der Methodistischen Kirche einen Ausbilder, der sie begleitete. Von 1991 bis 1995 blieb die heute 58-Jährige dort, in der Zeit erfolgte auch die Ordination. Ute Armbruster-Stephan übernahm dann eine Pastorenstelle in der Evangelisch-Methodistischen Kirche Darmstadt/Dreieich. Hier musste sie viel zwischen zwei Kirchen pendeln, rund eine halbe Stunde war sie dabei mit dem Auto unterwegs.

2009 zog die Pastorin von Hessen nach Baden-Württemberg

2009 verließ die Pastorin schließlich Hessen und kam nach Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg. 2019 entschloss sie sich, zusätzlich noch als Seelsorgerin im Seniorenzentrum Wüstenrot des Diakoniewerks Martha-Maria zu arbeiten, das der Methodistischen Kirche sehr nahesteht und mit dem es einige Kooperationen gibt. „Da war das mit Corona nicht abzusehen.“ Als sie dann 2020 anfing, erlebte sie während der Pandemie „alles, was man in den Medien gehört hat, was in Pflegeheimen los war“.

Jährliche Armutskonferenz bei den Methodisten

Jetzt im Bezirk Waiblingen stehen andere Aufgaben an. Noch ist zwar wegen Corona in der Christuskirche in Waiblingen mit Abstand bestuhlt und es gibt sonntags auch nach wie vor Livestreams des Gottesdienstes, aber das Gemeindeleben hat sich doch wieder sehr dem Zustand vor Corona angenähert. In den Herbstferien werden 70 Jugendliche im Gemeindezentrum aktiv sein und unter anderem offene Abende organisieren. Am Donnerstag, 13. Oktober, fand die Armutskonferenz 2022 bei den Methodisten statt, zusammen mit der Diakonie Stetten, der Erlacher Höhe, dem Sozialunternehmen Neue Arbeit, dem Kreisdiakonieverband Rems-Murr, der Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz und der Liga der Freien Wohlfahrtspflege Rems-Murr.

Übers Energiesparen macht sich der Bezirk Waiblingen der Methodisten gerade viele Gedanken. In welcher Form genau die Energiekosten reduziert werden und wo wann geheizt wird, ist noch offen. „Man will sich in der Kirche auch wohlfühlen und nicht im Wintermantel im Gottesdienst sitzen“, sagt Ute Armbruster-Stephan.

Unterstützung von den Pastoren Thomas Reich und Rainer Gottfried

Mit Pastor Thomas Reich und Pastor Rainer Gottfried hat die Pastorin zwei Kollegen, die sie unterstützen. Beide Männer sind vor allem für die Kinder- und Jugendarbeit des Bezirks zuständig, dem inklusive des Nachwuchses etwa 600 Personen angehören. „Das ist schon ein gutes Miteinander mit den Haupt- und Ehrenamtlichen“, sagt Ute Armbruster-Stephan.

Wichtig findet die Pastorin auch Angebote wie den „Mittagstisch für alle“, den es am Mittwoch von 12 bis 13.30 Uhr in der Christuskirche Waiblingen und am Donnerstag von 12 bis 13.30 Uhr in der Friedenskirche Rommelshausen gibt. Kooperiert wird hierfür mit der Erlacher Höhe. Wer kommen will, muss kein Mitglied der Kirche sein. Überhaupt, sagt die Pastorin, seien die Angebote für alle da, ob nun bei den Kinoabenden in der Christuskirche zur zweiten Staffel der Serie „The Chosen“ oder bei der Krabbelgruppe für Kinder von null bis drei am Dienstag von 10 bis 11.30 Uhr. „Man muss nicht dazugehören, um mitmachen zu können.“