Waiblingen: Warten auf den Stromvertrag - Asia-Supermarkt bleibt dunkel

Im Asia-Supermarkt „Butheeho“ in der Albert-Roller-Straße in Waiblingen herrscht weiterhin Dunkelheit. Weil der Inhaber den Stromkostenabschlag nicht mehr zahlen konnte, wurde ihm der Strom abgestellt. Seitdem wartet Nicola Lommano auf den Beginn seines neuen Stromvertrags. Seine Rechnungen hat er längst bezahlt.

Nachbar steckt Kühlschrank bei sich ein

Im Asia-Supermarkt, der eigentlich auch Bubble-Tea verkauft, herrscht seit Ende November Notbetrieb. Bubble-Tea wird aktuell keiner hergestellt, lediglich die Kühltruhe ist in Betrieb - ein freundlicher Nachbar hat dem Supermarkt hierfür den eigenen Stromanschluss zur Verfügung gestellt.

Im Moment kommen hauptsächlich Mensch in den Laden, die ein Paket abholen wollen, sagt Inhaber Nicola Lommano. Denn auch ein GLS-Paketshop befindet sich in seinem Laden.

Der Inhaber, der noch zwei weitere Filialen in Heilbronn und Gießen besitzt, hofft, dass das Trauerspiel noch diese Woche ein Ende hat: Am Freitag, 16. Dezember, soll nämlich endlich der neue Stromvertrag beginnen. Aktuell gehe er davon aus, dass es bei diesem Datum bleibe, so Nicola Lommano.

Wieso keine Übergangslösung für Ladenbesitzer?

Bis zum 20. November war er mit dem „Butheeho“ in der Ersatzversorgung der Stadtwerke gewesen, der Vertrag lief aus. Zwar habe er sich nicht schnell genug um Ersatz gekümmert, dennoch findet der Betreiber es sehr ärgerlich, dass es für Ladenbesitzer wie ihn zwischen dem Kündigungsdatum und dem Beginn des neuen Vertrags keine Lösung gibt, um für seinen Laden zumindest Beleuchtung und Kühlung sicherzustellen.

Denn der Stromausfall ist alles andere als gut für das Geschäft, von außen sei kaum zu erkennen, dass der Laden geöffnet habe. Ohnehin läuft es wegen der gestiegenen Preise gerade nicht so gut.