Waiblingen: Warum ist die Bahnhofstraße halbseitig gesperrt?

Wer derzeit von der Dammstraße oder der Devizesstraße kommend in Richtung Innenstadt abbiegen möchte, kommt nicht weit: Die obere Bahnhofstraße ist für den Verkehr halbseitig gesperrt. Grund sind Bauarbeiten, die von den Stadtwerken Waiblingen in Auftrag gegeben wurden. Eine Umleitung über die Fronackerstraße ist ausgeschildert. Mit der Hotel-Baustelle an der Ecke Bahnhofstraße/ Devizesstraße hat die Sperrung nur indirekt zu tun.

Bus: Haltestellen werden bedient

Bei der Baumaßnahme handelt es sich um eine größere Sanierung beziehungsweise Verstärkung aller vorhandenen Leitungen in dem besagten Bereich: Gas, Wasser, Strom und Lichtwellenleiter-Leitungen für Glasfaser. Gleichzeitig werden die Hausanschlüsse für das neue Hotel erstellt. Nach Auskunft eines Stadtwerke-Sprechers wäre die Erneuerung der Leitungen ohnehin fällig. Um nicht mehrfach in kurzer Abfolge die Straße sperren und aufreißen zu müssen, wurde entschieden, die Leitungssanierung und die Hausanschlüsse in einem Rutsch zu erledigen.

Einschränkungen bis Ende Dezember

Autofahrer und Radler müssen sich für mehrere Wochen auf Einschränkungen einrichten. Der Busverkehr nimmt einen Umweg. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Ende Dezember dauern. Beauftragt ist die Firma Leonhard Weiß. Die obere Bahnhofstraße ist in diesem Zeitraum in Fahrtrichtung Bahnhof nach der Haltestelle Obere Bahnhofstraße bis zur Kreuzung beim Bahnhof praktisch eine Einbahnstraße. Die Busse der Linien 207, 209 und N31, die vom Bahnhof in die Innenstadt fahren, nehmen zunächst die Dammstraße und dann die Weidachstraße. Ansonsten gilt die normale Linienführung. Die Haltestellen „Obere Bahnhofstraße“ werden normal bedient.

Zeitgleich erneuern die Stadtwerke die Fernwärme- und Wasserleitung sowie Stromkabel in der Friedrich-Schofer-Straße in Waiblingen. Die Bauarbeiten laufen bereits seit Mitte September und dauern voraussichtlich bis Januar 2023.

An der Bahnhofstraße 81 entwickelt die Avonia Real Estate GmbH im Auftrag der Waiblinger Alpenland Grundstücksgesellschaft mbH ein Hotel der Marke „Loginn by Achat“ mit 136 Doppelzimmern.