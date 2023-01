Waiblingen: Warum sind die drei neuen Ampeln noch aus?

Wer täglich auf den Straßen in Waiblingen unterwegs ist, hat sie schon bemerkt: Es gibt drei neue Ampelanlagen. Sie stehen an folgenden Orten:

Ampel 1: Einmündung der B-14-Abfahrt Waiblingen-Mitte in die Straße An der Talaue

Ampel 2: Von B-14-Anschlussstelle Waiblingen-Mitte in Richtung Stadtzentrum, im Bereich An der Talaue/Beinsteiner Straße

Ampel 3: Auf der Korber Höhe (Winnender Straße), an der Kreuzung mit den Straßen nach Winnenden und Korb.

Wann werden die drei Ampeln in Waiblingen angeschaltet?

Allerdings sind die Ampeln noch gar nicht in Betrieb. Woran liegt das? Das hat mehrere Gründe, teilt das Landratsamt Rems-Murr-Kreis auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Erstens: Der Aufbau der Ampeln habe sich durch Lieferengpässe verzögert. Eigentlich sollten die Ampeln schon bis zum 6. November 2022 stehen. Das war dann aber nicht möglich.

Zweitens: Das Wetter oder genauer gesagt „die permanent feuchte Witterung“. Solange die Fahrbahn nass ist, kann die Fahrbahnmarkierung nicht auf der Straße aufgebracht werden. „Ein Auftrag der Markierungen auf der Fahrbahn ist erst dann möglich, wenn es über einen längeren Zeitraum hinweg wirklich trocken ist“, heißt es von der Pressestelle des Landratsamts.

Drittens: Erst wenn die Markierungen aufgebracht sind, „können auch die Induktionsschleifen programmiert werden“, so die Kreisverwaltung. Diese dienen zur Steuerung der Ampeln, indem sie wartende Fahrzeuge erkennen.

Für die verschiedenen Arbeiten befindet sich das Landratsamt noch in Abstimmung mit der Verkehrsbehörde Waiblingen sowie den Projektpartnern Stadt Waiblingen und dem Verband Region Stuttgart. Diese Schritte müssen erst noch beendet werden, damit die Ampeln in Betrieb gehen können. Das solle dann Ende Februar der Fall sein, so das Landratsamt.

Bleibt noch die Frage, wie teuer die neuen Ampeln werden. Schließlich hatte der Kreistag rund 190.000 Euro für den Bau und Betrieb von zwei Ampeln – also in der Winnender Straße sowie jene an der Beinsteiner Straße/An der Talaue (in diesem Artikel als Ampel 2 und 3 bezeichnet) – genehmigt. „Die bisherigen Kosten belaufen sich bislang auf etwa 150.000 Euro“, so das Landratsamt Rems-Murr. Das sei aber nur der Betrag für den Bau zweier Ampelanlagen. „Die Kosten für die dritte Anlage sowie die Software und Instandsetzung aller Anlagen sind derzeit noch nicht abgerechnet.“ Ampel 1 fällt nicht in die Zuständigkeit des Landkreises, sondern in die des Bundes, weil sie direkt an der Bundesstraße steht.

Ziel: Flüssigerer Verkehr, weniger Belastung von Anwohnern

Die neuen Ampelanlagen sind Teil der „Regionalen Mobilitätsplattform“ (RMP) der Region Stuttgart. Diese soll beitragen, den Straßenverkehr flüssiger zu machen. Und insbesondere in Waiblingen soll der Schleichverkehr durchs Stadtgebiet vermieden werden. Dieser entsteht nämlich, wenn sich der Verkehr auf der B 14 staut und Autofahrer dann versuchen, auf städtische Wege auszuweichen. Ob die Ampeln tatsächlich Abhilfe leisten und den Schleichverkehr und dadurch hohes Verkehrsaufkommen verringern, wird sich zeigen. „Wir erwarten uns aber natürlich eine entsprechende Entzerrung des Verkehrs“, heißt es von der Kreisverwaltung.

Die Anlage an der B-14-Abfahrt Waiblingen-Mitte wird nicht gefördert, weil der Bund dafür die Kosten trägt.

Obwohl die Ampeln später als geplant fertig werden, soll der Rems-Murr-Kreis laut Pressestelle nicht auf den Kosten sitzenbleiben: „Die Fördervoraussetzungen für die beiden Kreisanlagen sind erfüllt und die ersten Fördergelder sind beantragt.“