Waiblingen: Welche Rendite Eigentümern auf ihrem Dach ohne Photovoltaik entgeht

Wer wissen will, wie groß das Potenzial für Photovoltaik auf dem eigenen Dach ist, kann dies ab sofort auf der Internetseite der Stadt Waiblingen erfahren. Die Verwaltung nutzt dazu öffentlich zugängliche Daten aus dem Energieatlas Baden-Württemberg des Umweltministeriums und der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) – und hat sie in das eigene Geoportal eingebaut.

Was kostet eine PV-Anlage - und wie hoch ist der Gewinn?

Nun können sich dort Eigentümer von Häusern und Gewerbeimmobilien ausrechnen lassen, was eine Photovoltaik-Anlage auf ihrem Dach kosten würde – und nach wie vielen Jahren sich die Investition amortisiert. Auch wird gezeigt, wie groß der Gewinn nach 20 Jahren ist. Ebenso wird die durchschnittliche Rendite angegeben. Der Nutzer kann auch erkennen, wie viele Tonnen CO2 er pro Jahr spart.

Um diese Menge zu veranschaulichen, wird erklärt, wie viele Bäume nötig sind, um die angegebene Menge an Kohlenstoffdioxid zu binden. Ebenso können die Bürger sehen, wie gut das Dach für Photovoltaik ist. Die beste Kategorie ist „sehr gut geeignet“ (rote Farbe), es folgen „gut geeignet“ (gelb) und „geeignet“ (hellblau). Bei der Farbe Lila muss vor Ort geprüft werden, eventuell liegt das Problem auch daran, dass die Datenqualität unzureichend ist.

In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Umwelt (KNU) betonte Oberbürgermeister Sebastian Wolf, dass die Idee für die Erweiterung des Geoportals direkt aus der Abteilung Vermessung gekommen ist. Eingebunden werden nun sogenannte Laserscandaten, die aus einer landesweiten Befliegung in den Jahren 2016 bis 2021 resultieren. Des Weiteren fließen amtliche Gebäudegrundrisse ein, die sich allerdings nur auf dem Stand von 2012 befinden – und damit mittlerweile elf Jahre alt sind.

Von den Stadträten gab es für den Vorstoß der Abteilung Vermessung grundsätzlich Unterstützung. „Ich war regelrecht begeistert von den Möglichkeiten“, betonte Iris Förster (Grünt/Tierschutzpartei). Sie findet es gut, dass so sichtbar wird, was auf den Dächern in Waiblingen in Sachen Photovoltaik noch getan werden kann. Stadtrat Volker Escher (FW/DFB) lobte die „sehr gute Darstellung“ und die Wirtschaftlichkeitsberechnung im Waiblinger Geoportal.

Hans-Ingo von Pollern (CDU/FW) würdigte ebenfalls das Engagement der Verwaltung und regte noch an, bei den Wohngebäuden an der Neustädter Straße auf dem früheren SKV-Platz an der Rems auf die Eigentümer zuzugehen. Schließlich handelt es sich um Flachdach-Gebäude – und Hans-Ingo von Pollern kann sich vorstellen, dass die Leute dort bereit sind mitzumachen. Die Dächer sind tatsächlich im Geoportal fast vollständig rot, sie wären also „sehr gut geeignet“.

Baubürgermeister Dieter Schienmann: „Es reicht einer, der nicht mitmacht“

Baubürgermeister Dieter Schienmann wies indes darauf hin, dass er mit der dortigen Hausverwaltung noch keinen Kontakt aufgenommen habe. Solche Mehrfamilienhäuser bestehen meist aus Wohnungseigentümergemeinschaften, ein Eigentümer alleine kann also gar nicht einfach eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach installieren.

„Letztlich ist die Dachfläche ein Gemeinschaftseigentum“, betont Dieter Schiemann. Wenn also dort eine PV-Anlage installiert wird, macht dies die Abrechnung komplizierter. Viele scheuten die Zusatzinstallation, sagt der Baubürgermeister. Auch braucht es einen Beschluss auf der Eigentümerversammlung. Die Hausverwaltung selbst kann alleine nicht aktiv werden – und das mache es „kolossal schwierig“, findet Dieter Schiemann. „Es reicht einer, der nicht mitmacht.“ OB Sebastian Wolf ergänzte noch, dass es in der Stadt letztlich auch noch viele andere Dachflächen gibt.

Alfonso Fazio (Alternative Liste) sah durch die neuen Daten im Geoportal den Beweis erbracht, dass Waiblingen sehr wohl vor Ort klimaneutral werden kann. Die Stadt hat sich bekanntlich zum Ziel gesetzt, dies bis 2035 zu erreichen. Fazio verwies allerdings darauf, dass die im Portal aufgezeigten Zahlen mit Vorsicht zu betrachten seien. Julia Goll (FDP) sah es ähnlich mit Blick auf die Rendite und Amortisation der Investition: „Der Rechner, habe ich den Eindruck, gaukelt einem eine Sicherheit vor.“

Kritik von FDP-Stadträtin Julia Goll

Dass das Land teilweise mit elf Jahre alten Daten operiert, gefiel der Juristin ebenfalls nicht. „Ich finde, mit dem kann man überhaupt nicht arbeiten.“ Julia Goll plädiert stattdessen dafür, eher auf Aufklärung zu setzen. Irgendwann wird nach ihrer Überzeugung sowieso eine Photovoltaik-Pflicht für Bestandsgebäude kommen – „dann ist das kein Thema mehr“.

SPD-Fraktionschef Roland Wied sieht dagegen kein Problem darin, dass im Geoportal Zahlen zur Rendite genannt werden. Er geht davon aus, dass die Leute selbst nachrechnen und nicht blind Daten übernehmen. „Keiner wird sich auf die Berechnung verlassen, die da rauskommt.“