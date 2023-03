Waiblingen: Werden Ausgleichszahlungen im Hohen Rain und Berg-Bürg II fällig?

Haben die Eigentümer in den beiden CO2-neutralen Wohngebieten in Waiblingen wirklich alle von der Stadt vorgegebenen Kriterien eingehalten? Oder haben sich einige durch vertraglich festgelegte Ausgleichszahlungen im Nachhinein von lästigen Pflichten befreit? Die Stadtverwaltung ist aufkeimenden Gerüchten mit Blick auf das CO2-neutrale Wohngebiet „Im Hohen Rain“ in der Kernstadt und das ebenfalls klimaneutrale Wohngebiet „Berg-Bürg II“ in Bittenfeld entgegengetreten – und hat in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Umwelt (KNU) ihr Klimaschutz-Berechnungstool vorgestellt, das sie Bauwilligen im Vorfeld kostenfrei bereitgestellt hat.

Auf dem ehemaligen Hahn-Areal sind insgesamt 59 Wohnungen entstanden

Klaus Läpple, Abteilungsleiter Klimaschutz und Umwelt bei der Stadt, betonte, dass in „Berg-Bürg II“ bisher alle neu gebauten Gebäude, die von der Verwaltung geprüft wurden, die formalen Voraussetzungen erfüllt haben. Insgesamt geht es dort um rund 130 Wohneinheiten. „Im Hohen Rain“, auf dem ehemaligen Hahn-Areal, gab es laut Läpple nur einen, der zunächst weniger gemacht habe als angegeben. „Der musste noch was aufbauen.“ Ausgleichszahlungen für nicht eingehaltene Standards sind nach Läpples Angaben aber bisher in keinem einzigen Fall geflossen. In fünf Mehrfamilienhäusern sind auf dem ehemaligen Hahn-Areal insgesamt 59 Wohnungen entstanden, die 2020 fertiggestellt wurden. In der Praxis haben sich laut Klaus Läpple bei den klimaneutralen Wohngebieten viele Eigentümer eine Wärmepumpe einbauen lassen. Pelletsheizungen seien eher die Ausnahme gewesen.

Ausgeglichene CO2-Bilanz muss nachgewiesen werden

Damit die Standards für die beiden klimaneutralen Wohngebiete auch eingehalten werden, arbeitete die Stadt Waiblingen mit privatrechtlichen Festsetzungen in städtebaulichen Verträgen und Grundstücksverträgen sowie planungsrechtlichen Vorgaben. So musste unter anderem eine ausgeglichene CO2-Bilanz nachgewiesen werden – und zwar in Bezug auf die Wärmeerzeugung und den Strombedarf. Zudem musste aufgezeigt werden, wie die CO2-Emissionen von Heizung und Strom durch eine Photovoltaikanlage ausgeglichen werden. Um es den Bauwilligen und Planern leichter zu machen, stellte die Stadt ein mit der Energieagentur Rems-Murr entwickeltes Excel-Tool bereit – und das wurde laut Klaus Läpple sowohl im Wohngebiet „Im Hohen Rain“ als auch in „Berg-Bürg II“ von allen genutzt. „Das kam sehr gut an, dass man was Verbindliches für die Planer geschaffen hat.“

Graue Energie wurde bei den klimaneutralen Wohngebieten in Waiblingen noch nicht einkalkuliert

Der Leiter der Abteilung Klimaschutz und Umwelt findet, dass schon viel erreicht wäre, wenn alle Wohngebiete so geplant werden würden. Irgendwann könnte die Stadt die Auflagen für klimaneutrales Bauen natürlich noch strenger gestalten und auch die sogenannte graue Energie einberechnen. Diese fällt etwa beim Gewinn von Materialien, bei Verarbeitungsprozessen, dem Transport oder der Entsorgung an.

Stadträtin Iris Förster (Grünt/Tierschutzpartei) wollte wissen, ob von der Stadt auch geprüft wird, ob die Verbrauchswerte bei den Heizungen und beim Strom genauso ausfallen wie angegeben. Schließlich kann es ja sein, dass ein Gebäude auf dem Papier klimaneutral ist, aber in der Realität dann doch mehr Strom oder Wärme verbraucht wird als angenommen. Klaus Läpple entgegnete, dass die Stadt durch ihre strengen Vorgaben eigentlich auf der sicheren Seite sei. Eine solche Überprüfung des tatsächlichen Verbrauchs wäre zudem aufwendig – und würde auch voraussetzen, dass die Eigentümer mitmachen. „Ob das alles so stimmt, könnte man mal nachschauen – im Moment können wir das nicht leisten.“

Roland Wied (SPD): „Wenn’s um Neubaugebiete geht, kann man Gutes tun für die Umwelt“

FDP-Stadträtin Julia Goll schlug daraufhin vor, in ein paar Jahren die Eigentümer von einer freiwilligen Überprüfung ihrer Häuser zu überzeugen. Dass in den Verträgen bei Verstößen gegen die Planungsvorgaben zum klimaneutralen Bauen Zwangsmittel in Form von drohenden Ausgleichszahlungen vorgesehen waren, sieht sie auch im Nachhinein als richtig an. SPD-Fraktionschef Roland Wied griff die Idee mit dem Praxistest ebenfalls auf und betonte, dass es schon reichen würde, wenn zwei bis drei Leute da freiwillig mitmachen würden. Für ihn haben sich die klimaneutralen Wohngebiete „Berg-Bürg II“ und „Im Hohen Rain“ letztlich ausgezahlt. „Wenn’s um Neubaugebiete geht, kann man Gutes tun für die Umwelt.“ Das sei wesentlich leichter als bei Altbausanierungen.

CDU-Fraktionschef Peter Abele betonte, dass für ihn die genannten Beispiele der klimaneutralen Neubaugebiete „das Schreckgespenst von der Umlegung neuer Wohngebiete“ in Waiblingen entschärfen. Mit Blick auf die Wärmepumpen, die sich im Hohen Rain und in „Berg-Bürg II“ viele einbauen ließen, stellt Abele zudem fest, dass letztlich heutzutage jeder froh sein könne, der keine Gasheizung hat.