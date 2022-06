Waiblingen will alle Potenziale für Windkraft und Fotovoltaik prüfen

Ein ehrgeiziges Ziel: Bis zum Jahr 2035 soll Waiblingen klimaneutral werden. Nicht nur die Stadtverwaltung, sondern die ganze Stadt. Klar ist: Ohne einen größtmöglichen Ausbau bei der Erzeugung regenerativer Energien wird das nicht möglich sein. Doch das ohnehin geringe Potenzial für Wasserkraft an der Rems ist erschöpft. Biomasse steht ebenfalls nur eingeschränkt zur Verfügung. Woher also soll die „grüne“ Energie kommen? Der Gemeinderat macht Druck für Solarenergie und den Einstieg in die Windkraft - und stößt beim Rathaus damit auf offene Ohren.

Windenergie muss entscheidende Rolle spielen

Die „Grünt“-Fraktion forderte von der Verwaltung, nicht länger zu warten und schon vorbereitend „alle notwendigen Untersuchungen und Gutachten“ zu beauftragen. Damit, sollten Windräder auf der Buocher Höhe sich als genehmigungsfähig erweisen, möglichst schnell mit dem Bau begonnen werden kann. Die SPD wiederum drängt Stadt und Stadtwerke, sämtliche Möglichkeiten zu prüfen: welche technischen Voraussetzungen vorliegen müssen, wie sich die wirtschaftlichen Auswirkungen darstellen und welche rechtlichen oder tatsächlichen Hindernisse vorliegen – und wie diese beseitigt werden können. Dabei sollen „durchaus auch ungewöhnliche Maßnahmen in Betracht gezogen werden“.

Grundsätzlich sehen das die Stadt und die anderen Ratsfraktionen ebenso. Der Ausbau der Solarenergie spiele eine entscheidende Rolle. Und: „Aus Windenergie erzeugter Strom muss mittelfristig einen erheblichen Anteil einnehmen, sonst werden die Klimaziele nicht erreichbar sein.“

Neue Voraussetzungen für Genehmigung

Hauptgrund dafür, dass Waiblingen vor Jahren die Pläne für Windkraft auf der Buocher Höhe auf Eis legte, war das Drehfunkfeuer der Flugsicherung bei Affalterbach. Zugunsten von Satellitentechnik soll das terrestrische Drehfunkfeuer abgeschaltet werden. Eine Chance für einen neuen Anlauf. In Absprache mit den Stadtwerken will die Stadt klären, welche weiteren Schritte, Gutachten, Planungen beauftragt werden müssen. Zunächst müsse in Abstimmung mit dem Landkreis das gestoppte Zielabweichungsverfahren für die Landschaftsschutzgebietsverordnung wieder in Gang gesetzt werden.

Neue Freiflächen für Solarenergie

Für die Fotovoltaik brachte die SPD Freiflächen wie den Finkenberg und die Deponiefläche zwischen Neustadt und Hohenacker sowie die Bundesstraße und Parkplätze (wieder) ins Gespräch. Als denkbare Standorte für Windkraftanlagen sollen neben dem Stadtwald auch die Bereiche Zuckmantel, Wasserturm Bittenfeld, Kostesol, und Söhrenberg untersucht werden.

Verworfen wurde im Gemeinderat die ursprünglich von der SPD erhobene Forderung, alle Maßnahmen sollten „unter städtischer Kontrolle“ erfolgen. Betont wird aber, dass die Stadtwerke der „zentrale Partner der Stadtverwaltung“ seien. „Mit Nachdruck“ sollen potenzielle Fotovoltaik-Standorte ausgelotet werden, namentlich sollten wegen der renaturierten Deponiefläche Erbach wieder Gespräche mit dem Grundstückeigentümer, der Abfallwirtschaft Stuttgart, aufgenommen werden. In Zusammenarbeit mit den Stadtwerken will die Stadt ein Konzept erarbeitet und die Potenziale im Überblick darstellen.

Druck von Bund und Land

Auch die Bundesregierung macht inzwischen Druck für den Ausbau der Windkraft. Abstandsregeln und Artenschutzvorschriften sollen entsprechend gelockert werden. Im Vergleich der Bundesländer rangiert Baden-Württemberg hinsichtlich der Anzahl von Windrädern lediglich auf Platz zwölf. Die Landesregierung schränkt derweil die Widerspruchsrechte von Bürgerinnen und Bürgern gegen Windkraftanlagen ein, um den Ausbau zu beschleunigen.

Obwohl – oder weil – der Gemeinderat in Waiblingen eigentlich geschlossen hinter einem Ausbau der regenerativen Energien steht, fanden die Vorstöße von Grünt und SPD nicht die reinste Gegenliebe. „Das hat der Gemeinderat längst beschlossen“, sagte Hermann Schöllkopf (CDU). Und Julia Goll (FDP) pochte beim Wind auf Gesamtaufstellung von Nutzen und Kosten – auch ökologischen. Wirtschaftlich müsse sich eine Anlage am Ende rechnen. OB Sebastian Wolf sicherte zudem zu, mit den Nachbargemeinden, in denen die Waiblinger Pläne teils massiv bekämpft wurden, transparent zu kommunizieren.