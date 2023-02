Waiblingen: Kita-Mitarbeiter Moritz Enssle sagt, warum der Streik wichtig ist

„Die Wertschätzung, die läuft ganz klar übers Gehalt“: Kindheitspädagoge Moritz Enssle arbeitet für die Waldgruppe der städtischen Kita „Im Burgmäuerle“ in Hegnach und steht voll hinter dem Warnstreik am Dienstag, 28. Februar 2023. Betroffen davon sind auch die Kitas in Waiblingen, von denen mehrere sogar komplett geschlossen sein werden.

Während sich der Tarifkonflikt 2022 um bessere Arbeitsbedingungen drehte, geht es jetzt ums Geld. Verdi will unter anderem erreichen, dass die unteren Einkommensgruppen mit einem Mindestbetrag entlastet werden – die Arbeitgeber lehnen dies bisher ab. Moritz Enssle findet das falsch, schließlich mangelt es nicht nur in den höheren Einkommensgruppen an ausreichend Personal. „Es fehlt überall an Fachkräften.“

„Das sind massive Reallohnverluste“

Wenn Moritz Enssle an die hohe Inflation denkt, dann fragt er sich, wie die Kita-Beschäftigten mit ihrem Gehalt ohne größere Lohnsteigerungen noch eine Familie ernähren sollen. „Das sind massive Reallohnverluste.“ Der Kindheitspädagoge ist sich sicher, dass der ohnehin schon seit längerem grassierende Personalmangel bei Kitas nur noch größer werden würde, wenn es jetzt keinen guten Tarifabschluss für die Beschäftigten gibt.

Verständnis vom Vorsitzenden des Gesamtelternbeirats Waiblingen

Manuel Mamic, Vorsitzender des Gesamtelternbeirats der Waiblinger Kitas und Familienvater, hat vom Streik am Samstag erfahren, von der Leitung der Kita Obsthalde. Er selbst hat sich für die Kinderbetreuung nicht kurzfristig freinehmen müssen: Seine Frau arbeitet nämlich in einer Kita, in der auch gestreikt wird. Beim aktuellen Tarifkonflikt kann Manuel Mamic den Ärger mancher Eltern über den Ausfall der Betreuung genauso verstehen wie die Forderungen des pädagogischen Personals. Dass diese eine deutliche Gehaltserhöhung wollen, sieht er auch als Ausgleich für die nach seiner Einschätzung gestiegenen psychischen Belastungen der Beschäftigten.

Hoffnung auf schnelle Einigung

Allgemein wünscht sich Manuel Mamic einen wertschätzenderen Umgang mit Erzieherinnen und Erziehern. Dies betrifft aus seiner Sicht nicht nur die Arbeitgeberseite, sondern auch manche Eltern. Nach dem Motto: Wie würdet ihr euch fühlen, wenn sich dauernd jemand über euch beschwert? Allgemein wünscht sich der Vorsitzende des Gesamtelternbeirats, dass sich der Streik nicht so wie 2022 in die Länge zieht. „Ich hoffe, dass sie dieses Mal ein bisschen schneller die Einigung finden.“