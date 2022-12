Waiblingen: Shariq Amer Iftikhar (27) ist neuer Imam der Ahmadiyya-Gemeinde

„Zum Glück ist Deutschland sehr tolerant“: Shariq Amer Iftikhar ist froh, nicht in der alten Heimat seiner Familie leben zu müssen. In Pakistan wurden die Eltern des neuen Imams der Ahmadiyya-Gemeinde Waiblingen als Ungläubige angesehen, obwohl sie sich als Angehörige der Ahmadiyya-Gemeinschaft als Muslime fühlen. Einer seiner Onkel, sagt der 27-Jährige, sei 2015 in Pakistan sogar wegen seines Glaubens niedergeschossen worden. Dass er Imam werden will, dazu hat sich Shariq Amer Iftikhar gegen Ende seiner Schulzeit entschlossen – und seine Ausbildung dazu im südhessischen Riedstadt mit gerade mal 17 Jahren begonnen.

Mit Frau und Tochter ist der Imam kürzlich nach Waiblingen gezogen

„Mein Vater hat Wert darauf gelegt, dass ich mich weiterbilde und was aus meinem Leben mache“, sagt Shariq Amer Iftikhar beim Gespräch im Gebetsraum der Männer in der Nasir-Moschee am Bahnhof von Waiblingen. Es ist ein Nachmittag im November, kurz nach 14 Uhr, auf dem Tisch gibt es Kaffee, kalte Getränke und Kuchen. An dem Tag ist es gerade mal zwei Wochen her, dass der 27-Jährige mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter umgezogen ist. Er ist jetzt als Imam für die Ahmadiyya-Gemeinden Waiblingen, Esslingen, Ellwangen und Aalen zuständig, dazu zählen etwa 1000 bis 1200 Menschen, inklusive der Kinder.

„Handy ausschalten kann man eigentlich nicht“

Neben der Moschee in Waiblingen gibt es im Ostalbkreis und dem Landkreis Esslingen Gebetszentren, die Shariq Amer Iftikhar hin und wieder aufsuchen muss. „Allein die Fahrt dauert“, sagt der Imam. Natürlich bekommt er Unterstützung von den Ehrenamtlichen, die auch mal ein Gebet leiten können – aber trotzdem ist er voll gefordert. „Handy ausschalten kann man eigentlich nicht“, sagt Shariq Amer Iftikhar. Er bekommt laut eigener Aussage auch immer wieder Anrufe von Leuten, die nicht Mitglied der Gemeinde sind – und zwar vor allem von Muslimen. „Da versucht man auch, da zu sein.“

Weltweites Oberhaupt war Kalif Mirza Masroor Ahmad

Shariq Amer Iftikhar wuchs in Frankfurt am Main auf. Dort in Hessen hat die Ahmadiyya-Gemeinschaft im Gegensatz zu Baden-Württemberg sogar den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, was andere muslimische Gemeinschaften in Deutschland bislang nicht erreicht haben.

Die Ahmadiyya-Gemeinde wurde einst in Nordindien gegründet, von einem Mann namens Mirza Ghulam Ahmad, der von den Ahmadis als Messias verehrt wird. Geleitet wird die weltweite Gemeinschaft heute von Kalif Mirza Masroor Ahmad, der seinen Sitz in London hat. Auch in Waiblingen wartet die Gemeinde darauf, dass der Kalif nach Fertigstellung der Moschee zur Einweihung kommt – so wie es vor Beginn der Corona-Pandemie immer praktiziert wurde.

Die Ausbildung zum Imam hat bei Shariq Amer Iftikhar insgesamt 14 Semester umfasst, also sieben Jahre. Er begann im September 2012, zusammen mit etwa zehn anderen jungen Männern. Zu seinen Studieninhalten gehörten neben dem Koran und der islamischen Theologie auch Grundlagen des Christentums, des Judentums und des Hinduismus. Bei den Sprachen lernte er Urdu, die Landessprache von Pakistan, sowie Arabisch und Englisch. Letzteres ist wichtig, weil ein Imam der Ahmadiyya-Gemeinschaft in der Lage sein soll, jederzeit auf der ganzen Welt eingesetzt werden zu können.

Rund zwei Jahre als Imam in Münster und Dortmund gearbeitet

Nachdem er sein Studium im südhessischen Riedstadt im Juni 2019 abschloss, arbeitete Shariq Amer Iftikhar für fünf Monate in Pinneberg in Schleswig-Holstein, ehe er einen Monat lang im westafrikanischen Sierra Leone verbrachte. Dazu kamen noch sechs Wochen in Pakistan.

Es folgten einige Monate im hessischen Hanau, zu Beginn der Corona-Pandemie, ehe Shariq Amer Iftikhar im Juli 2020 Imam der rund 500 Mitglieder starken Ahmadiyya-Gemeinde in Münster und Dortmund wurde. Es war für ihn eine „sehr, sehr schwere und fordernde Zeit“, da durch Corona auch einige Menschen aus der Gemeinde starben.

2023 wird die Gründung der Ahmadiyya-Gemeinschaft in Deutschland vor 100 Jahren gefeiert

Dass er nach Waiblingen kommt, erfuhr Shariq Amer Iftikhar erst rund einen Monat davor. Entschieden wird das bei der Ahmadiyya-Bewegung immer vom Kalifen. Gut gefällt dem 27-Jährigen die Lage der neuen Moschee direkt am Bahnhof, da so immer viele Leute vorbeikommen würden. Shariq Amer Iftikhar ist sich sicher, dass das Interesse weckt.

Überhaupt möchte er in den Dialog mit den verschiedenen Vereinen und Institutionen in Waiblingen treten und auch gemeinsam etwas organisieren. Die Blutspendeaktion mit dem Deutschen Roten Kreuz war für ihn „ein Testlauf“, dem nun weitere Aktionen folgen sollen. So denkt der Imam etwa an einen Neujahrsempfang im Januar oder Februar 2023, zu dem Bürger aus Waiblingen eingeladen werden sollen. Im Mai 2023 soll zudem die Gründung der Ahmadiyya-Gemeinschaft in Deutschland vor 100 Jahren gefeiert werden.

Shariq Amer Iftikhar freut sich laut eigener Aussage über jeden, der die Nasir-Moschee am Waiblinger Bahnhof besuchen will. Nach seinen Angaben sind bei den Freitagsgebeten bereits jetzt viele Besucher keine Mitglieder der Gemeinde. „Wir sind immer offen für alle.“