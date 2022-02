Montag für Montag laufen Corona-Verharmloser und Querdenker durch die Innenstädte. In Waiblingen sind es regelmäßig 200 Menschen und mehr, die sich an den angeblichen „Spaziergängen“ beteiligen. Jetzt regt sich Gegenwind: Ein breites Bündnis aus Bürgerinnen und Bürgern sowie Organisationen ruft in einem „Waiblinger Appell“ zu „Solidarität, Demokratie und Rücksichtnahme“ auf – und drückt Bedauern über die montäglichen Märsche aus.

Zu den rund 100 Erstunterzeichnern gehören Landrat