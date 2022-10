Waiblinger Baufirma Kuhnle: Azubi Patricia Andres ausgezeichnet

Eine junge Mitarbeiterin des Bauunternehmens Berthold Kuhnle aus Beinstein ist Kammersiegerin im Ausbildungsberuf Kauffrau für Büromanagement. Die 22-jährige Patricia Andres ist dafür von der Handwerkskammer Region Stuttgart ausgezeichnet worden.

In der Ausbildung hat Patricia Andres laut der Firma Kuhnle unter anderem in der Personalabteilung gelernt, Lohnabrechnungen zu erstellen. In der Buchhaltung ging es um das Bearbeiten von Rechnungen und Buchungen. Auch Büromaterial zu bestellen, Kunden zu bewirten oder die Weihnachtsfeier mitzugestalten gehörte zur Aufgabe der angehenden Kauffrau.

Andres macht laut dem Unternehmen nun auch eine Weiterbildung zur Wirtschaftsfachwirtin. Kuhnle habe in der Regel immer drei bis fünf Auszubildende, im Büro und auf der Baustelle.