Waiblinger Dekan Timmo Hertneck: "Wir brauchen selbstbewusst liberale Christen"

Ein Dekan auf Abschiedstournee. In den vergangenen Wochen besucht Timmo Hertneck alle Gemeinden des evangelischen Kirchenbezirks. Das Ungewöhnliche daran: Er fährt nicht mit dem Auto, der Bahn oder mit dem E-Bike. Nein, ganz unzeitgemäß – aber ganz bewusst – geht er zu Fuß. Eine Art Pilgerwanderung zu den Menschen vor Ort.

„Ich bin sehr, sehr gerne Dekan in Waiblingen – und ich war sehr gerne Pfarrer.“ Denn im Ruhestand wird der noch 64-Jährige diese Begegnungen vermissen. Einfach an Haustüren zu klingeln und zu erleben, wie schnell die Menschen ihre Herzen gegenüber einem Pfarrer öffnen und erzählen. Ein befreundeter Psychiater gestand ihm einmal: „Was die Menschen euch Pfarrern in einer halben Stunde erzählen, dafür brauche ich drei Sitzungen.“ Das ist seit Generationen so und zeigt: Die Kirche spielt immer noch eine Rolle im Leben vieler Menschen – aber es werden weniger.

Der Schwund der Kirche – nicht nur im Waiblinger Kirchenbezirk – hat die Amtszeit des Dekans geprägt. Und es geht noch weiter: Bis zum Jahr 2030 soll die Zahl der Pfarrstellen im Kirchenbezirk von 34 auf 24 reduziert werden. Für Timmo Hertneck eine „Revolution“. Das Thema wird noch zwei Tage vor seiner Verabschiedung am 23. April die Bezirkssynode beschäftigen.

Mehr als die Kirche macht ihm die Gesellschaft als Ganzes Sorgen

Doch mehr als um die Kirche macht er sich Sorgen um die Gesellschaft als Ganzes, die sich in ihren Institutionen und altbekannten Formen gemeinsamer Willensbildung auflöst, von der Familie über Kirchen und Vereine bis zum Zeitungsabonnement. Ein Rückgang der Gemeinschaftsverantwortung sei festzustellen. Beispiel: der gescheiterte Berliner Bürgerentscheid zum Klimaschutz. „Man stellt radikale Forderungen, die garantiert nicht einlösbar sind, aber man fühlt sich gut dabei.“ Der Sinn fürs Machbare bleibe auf der Strecke.

Weltanschaulich neutral - oder gleich atheistisch?

Auf der Ebene des Glaubens werde weltanschauliche Neutralität zunehmend so missverstanden, dass der Staat atheistisch sein müsse – und von der Kirche werde zunehmend erwartet, dass sie still zu sein habe. Fast vergessen, dass in der Präambel zum Grundgesetz steht. „Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott (...) hat sich das Deutsche Volk (...) dieses Grundgesetz gegeben.“ Die faktische Schrumpfung der Kirchen, befürchtet Timmo Hertneck, wird die Gesellschaft weiter verändern.

Dass Kirche auch anfällig ist für weltanschauliche Verblendung, zeigt sich aktuell in der fatalen Verbindung des Kriegsherrn Wladimir Putin und des russisch-orthodoxen Patriarchen Kyrill.

Was aber hat eine schrumpfende Landeskirche im Zeitalter der Digitalisierung noch zu bieten? Sie hat, so der Glaube des Dekans, Wurzeln, die glücklich machen. Oder mit Paulus: Das Evangelium als Kraft, die selig macht. Die Menschen zusammenbringt, inspiriert und beflügelt – unabhängig von Trends in einer Gesellschaft, „die mir in ihrer Werteentwicklung immer fremder wird“. So haben die Kirchen die Bundesrepublik geprägt – etwa mit dem alten Gedanken einer Menschenwürde, die auf Gott rekurriert. Aber: „Wir sind eine Minderheit geworden.“

Landeskirche hat den Anspruch, für alle da zu sein

Es hat etwas Herzzerreißendes: Auf der einen Seite treten Menschen aus der Kirche aus, weil sie atheistisch geworden sind. Durch die andere Tür gehen die, denen die Landeskirche nicht „entschieden“ genug ist, und wechseln zu evangelikalen Gemeinden. „Wir benötigen selbstbewusst liberale Christen“, sagt Timmo Hertneck. Das klingt angesichts der „exorbitanten“ Zahlen nach einem Widerspruch, aber auch nach einem heroischen „Trotzdem!“. Die stark verkleinerte Schar der bewussten Mitglieder der Evangelischen Landeskirche, das sei die „Kirche der Zukunft“.

Landeskirche nach seiner Überzeugung ist überall, in der Stadt und eben auch auf dem Land in Hohenacker, Schwaikheim oder Hegnach. Die Zielvorstellung ist nicht, den besten Prediger aufzubieten, der vor angereisten Massen im Stadion auftritt, sondern Pfarrer, die Teil der Nachbarschaft sind. Theologisch heiße Landeskirche, Meinungsvielfalt und Glaubensströmungen auszuhalten, für alle da zu sein. „Grenzwertig“ wären Positionen der Ausschließlichkeit, die weite Teile der Ortschaft ausblenden. Gemeint ist Hegnach, wozu sich der Dekan wiederholt positioniert hat.

Neben verwaltungstechnischen und die Geschäftsführung betreffenden Aufgaben war Timmo Hertneck Pfarrer und Seelsorger – und er war ein politischer Dekan. Einer, der – nicht ständig, aber wenn es sein musste – klar Position bezog. Etwa gegen die AfD, der er 2016 „Missbrauch des Christentums“ und Kokettieren mit völkischem Gedankengut vorwarf.

Ein Glücksfall und eine große Enttäuschung

In der Amtszeit des Dekans, 2012 hatte er das Amt in Nachfolge von Dekan Eberhard Gröner angetreten, war viel an Strukturen zu arbeiten. Was Waiblingen selbst betrifft, wurden die vier Kirchengemeinden der Kernstadt – Martin Luther, Korber Höhe, Dietrich Bonhoeffer und Michaelskirche – zu einer fusioniert. Damit verbunden wurde für den Immobilienbestand ein neues Konzept in intensiven Diskussionen entwickelt, so dass keins der Gemeindehäuser im Sinne eines Verkaufs ganz aufgegeben wurde. Das Dietrich-Bonhoeffer-Haus wurde eine von „tollen Verbänden“ – nämlich dem CVJM, dem Evangelischen Jugendwerk und den Christlichen Pfadfindern – getragene Jugendkirche.

Dass aus dem Jakob-Andreä-Haus kein „Hospitalhof des Rems-Murr-Kreises“ wurde, empfindet Timmo Hertneck als „große Enttäuschung“. Es bleibt ein Gemeindehaus vor Ort, aber nach der Vorstellung des Dekans hätte auf einem als Ganzes modernisierten Areal Bildungs- und Gruppenarbeit stattfinden sollen. Nicht zuletzt fehlte es angesichts des Bedeutungsverlusts der Kirchen an Zuschüssen. Die Fusion der Waiblinger Kirchengemeinde hingegen wertet er als „Glücksfall“.

43 Kindergärten im Kirchenbezirk

Um die Gemeindepfarrer zu entlasten, wurde die Kindergarten-Arbeit auf neue Füße gestellt, indem der Kirchenbezirk gemeinsamer Träger der insgesamt 43 Kindergärten im Bezirk wurde. Neu aus dem Boden gestampft wurde zudem das Dienstleistungszentrum „Forum Diakonie Kirche“ am Partnerschaftskreisel.

Die Verabschiedung findet am Sonntag, 23. April, um 14.30 Uhr in der Michaelskirche statt. Im Ruhestand zieht Timmo Hertneck um in den Stuttgarter Norden, in die Nähe seiner alten Grundschule. Der scheidende Dekan und seine Frau Jutta haben drei Kinder. Seinen jüngsten Sohn durfte er neulich in Schorndorf verheiraten. Nachfolger wird Ulrich Erhardt (58), aktuell geschäftsführender Pfarrer der Gesamtkirchengemeinde Sontheim-Niederstotzingen.