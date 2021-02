Wie ergeht es Jugendlichen in der Corona-Krise? Unter anderem darüber hat der Waiblinger Jugendgemeinderat in seiner jüngsten Online-Sitzung diskutiert. Die Jugendlichen haben geteilte Meinungen über die Maßnahmen der Regierung. Die Ausgangssperre sorgte dabei für großen Gesprächsbedarf. Die eine Seite empfindet sie als sinnvoll, die andere wiederum nicht. Bei dem einen oder anderen Jugendlichen kam es in dieser Zeit offenbar vor, dass man die Zeit bei einem Freund vergaß und sich dann um