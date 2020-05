Der Spagat zwischen Home-Office und Kinderbetreuung zehrt seit Mitte März an den Nerven vieler Eltern. Die Kinder vermissen derweil ihre Freunde und liebgewonnenen Erzieher. Die Erleichterung war deshalb bei vielen groß, als die Kultusministerin Susanne Eisenmann ankündigte, dass vom 18. Mai an wieder mehr Kinder in ihre Kitas dürfen. Ganz so schnell ging es dann allerdings doch nicht, denn das Land hat erst Ende vergangener Woche die Grundlage für diese Lockerung geschaffen, und die