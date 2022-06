Waiblinger Marktmanagerin zufrieden mit Rosenmarkt, "Erdbeerliebe" und Tanzshow

In Waiblingen findet dieses Wochenende (11./12. Juni) der Rosenmarkt statt. Am Sonntag können Interessierte noch von 11 bis 18 Uhr auf dem Galerieplatz vorbeischauen. Sehr gut besucht sei die Veranstaltung am Samstag gewesen, dem ersten von zwei Tagen, so Marktmanagerin Jeannine Böhmler. Eine Zählung wurde nicht durchgeführt.

Auch der Themenmarkt „Erdbeerliebe“ beim extra verlängerten Wochenmarkt am Samstag sei ein Erfolg gewesen. „Trotz der Pfingstferien war der Markt gut besucht und die Beschicker waren zufrieden. Viele Besucher waren in der Innenstadt und auf den beiden Märkten unterwegs“, so die Mitarbeiterin der städtischen Wirtschaft Tourismus und Marketing GmbH.

Jeannine Böhmler wünscht sich Wiederholung von "Erdbeerliebe"

Den Erdbeer-Themenmarkt, der nach 2019 zum zweiten Mal stattfand, wolle sie 2023 gerne wiederholen. „Dies werde ich allerdings noch intensiv mit dem Marktbeirat besprechen.“

Nur die „Genuss-Tour“ über den Markt hätte abgesagt werden müssen, weil es zu wenig Interesse gab. Dennoch: „Die Stimmung der Besucher war gut, das Wetter hat super mitgespielt und ich war durchweg mit dem Markt zufrieden.“ Auch die Marktbeschicker an ihren Ständen seien zufrieden gewesen, berichtet die Managerin. „Es war nicht zu voll, so dass es zu keinem Gedränge kam, aber es waren viele Menschen aus Waiblingen und der Umgebung zu Besuch.“

Ein „voller Erfolg“ sei zudem die Tanzaufführung von Schülern des Contemp Dance Centers am Samstagmittag vor dem Rathaus gewesen.