Waiblinger Mittelaltermarkt: Feuershow und Livemusik beim Staufer-Spektakel

Im Rahmen des Altstadtfestes wird am Wochenende auch das mittelalterliche Staufer-Spektakel wieder auf der Brühlwiese stattfinden, an der Rundsporthalle gibt es ein Schaulager. Es ist die 14. Ausgabe des Mittelalter-Treffens in Waiblingen. Und der Mittelalter-Markt hat einiges zu bieten: Neben Speis und Trank gibt es ein Bühnenprogramm, Tänze und Schwertkampfvorführungen.

Mittelalter-Rock mit "Totos Gaudeo"

Unter anderem wird die Band „Totos Gaudeo“ auftreten, die laut Programmleiterin Martina Lenzen in der Mittelalter-Rock-Szene sehr bekannt ist. Die tschechische Rittergruppe Burdyri wird der Menge ritterliche Stunts und Kämpfe präsentieren. Neben Festen wie dem Staufer-Spektakel ist die Gruppe auch in der Theater- und Filmszene unterwegs, so Lenzen.

„Darüber hinaus gibt es ein vielfältiges Kinderprogramm“, sagt die Programmleiterin. Die Besucher können bei der mitternächtlichen Feuershow und mittelalterlichen Tänzen in eine vergangene Zeit eintauchen. Das Bühnenprogramm und die Gastronomie enden beim Staufer-Spektakel am Freitag und am Samstag um 1 Uhr. Die Marktzeit beginnt am Freitag um 18 Uhr und endet um 23 Uhr. Am Samstag geht es von 11 bis 23 Uhr, am Sonntag endet das Vergnügen bereits um 18 Uhr.