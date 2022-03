Nach 16 Jahren als Oberbürgermeister in Waiblingen ist Andreas Hesky am Mittwochabend (9.3.) feierlich aus dem Amt verabschiedet worden. Seine Dienstzeit endet am 12. März 2022. Der Festakt fand mit den aktuellen Corona-Einschränkungen im Bürgerzentrum statt. Vor Beginn wurden gleichwohl hunderte Hände geschüttelt. Unter den vielen Rednern nannte Stadtrat Siegfried Bubeck (FW/DFB) Andreas Hesky einen "echten Demokraten und Menschenfreund". Der Gemeinderat verlieh Hesky zum Abschied die