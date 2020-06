Die USA sind ein Epizentrum der Corona-Pandemie. Mit mehr als 1,7 Millionen Infektionen und mehr als 100 000 Toten gibt es in den Vereinigten Staaten so viele Opfer des Virus wie nirgendwo sonst. Dennoch lockern viele der 50 Bundesstaaten ihre Auflagen. Ähnlich wie in Deutschland die Bundesländer sind auch in den USA die Bundesstaaten sowohl für die Verhängung als auch die Aufhebung der meisten Maßnahmen zuständig. Die Waiblinger Partnerstadt Virginia Beach liegt im Bundesstaat Virginia.