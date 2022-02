Nach dem großen Corona-Ausbruch im Haus Elim in Bittenfeld mit 30 Infizierten in der vergangenen Woche hat sich die Lage dort nicht weiter verschärft – zumindest sieht es derzeit so aus. Hausleiter Tim Böhringer teilte am Donnerstag mit, dass es bei den Bewohnern nur im Pflegebereich aktuell zwei positiv Getestete gibt, die sich in Quarantäne befinden. Vergangene Woche waren noch 18 Bewohner und zwölf Mitarbeiter infiziert.

