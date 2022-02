Nach dem großen Corona-Ausbruch im Haus Elim in Bittenfeld mit 30 Infizierten in der vergangenen Woche hat sich die Lage dort nicht weiter verschärft – zumindest sieht es derzeit so aus. Hausleiter Tim Böhringer teilte am Mittwoch mit, dass es seit vier Tagen – also seit dem Wochenende – keine neuen Corona-Fälle mehr bei Bewohnern gab.

Hausleiter Tim Böhringer: Am Mittwochabend wurde wieder getestet

Entwarnung kann er aber noch nicht geben: Am Mittwochabend, 9. Februar,