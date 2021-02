Waiblinger Politiker Joachim Pfeiffer und Claus Paal fordern vor dem Corona-Gipfel Lockerungen

Die Menschen sehnen sich nach ein wenig mehr Normalität. Viele hoffen nach fast zwei Monaten Lockdown auf erste Lockerungen, wenn die Ministerpräsidenten am Mittwoch, 10. Februar, zur Videokonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammenkommen.

Für vorsichtige Lockerungen ausgesprochen haben sich Joachim Pfeiffer, wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion aus dem Wahlkreis Waiblingen und Claus Paal, wirtschaftspolitischer Sprecher der baden-württembergischen CDU-Landtagsfraktion aus dem Wahlkreis Schorndorf, zu dem Weinstadt und Kernen gehören. „Täglich erreichen uns hunderte verzweifelte Mails von Unternehmen, die jetzt ums Überleben kämpfen. Die Inzidenzwerte erreichen hoffentlich in wenigen Tagen die Marke 50, ab der eine Nachverfolgung in allen Fällen wieder möglich sein sollte. Im Rems-Murr-Kreis liegt der Wert bereits darunter“, sagten sie wenige Tage vor der Ministerpräsidenten-Konferenz.

20 aktive Corona-Fälle in Waiblingen

Im Rems-Murr-Kreis sind Stand Dienstag (9. Februar, 15.56 Uhr) 206 aktive Coronavirus-Fälle bekannt, darunter je zwei in Korb und Kernen, 20 in Waiblingen, vier in Weinstadt und 41 in Fellbach. Die Corona-Inzidenz im Landkreis liegt damit nach Angaben des Landratsamts offiziell bei 40 neu gemeldeten Fällen bezogen auf 100.000 Einwohner.

Für Pfeiffer und Paal ist es deshalb an der Zeit für Öffnungsperspektiven: „Die Friseure und der Einzelhandel sind nur zwei Beispiele. Auch eine schrittweise Öffnung der Catering-, Gastronomie- und Veranstaltungsbranche gilt es, in den Blick zu nehmen. Darüber hinaus benötigen auch Messen klare Perspektiven mit Wegmarken zum Hochfahren.“ Klar sei, dass die Pandemie nicht vorbei sei und dass dabei auf sich verändernde Infektionszahlen reagiert werden müsse.

Schulen und Kitas haben Priorität

Ministerpräsident Winfried Kretschmann wollte sich bei der Pressekonferenz der Landesregierung am Dienstag, 9. Februar, nicht zu konkreten Öffnungsterminen äußern. Das Auftreten von Virus-Mutanten habe eine neue Lage geschaffen und die Entscheidungen schwieriger gemacht. Klar sei, dass Kitas und Schulen Priorität haben und als erstes geöffnet werden sollen. Auch Friseure und der Einzelhandel sollen beim Corona-Gipfel laut Kretschmann eine wichtige Rolle spielen. "Sicher" werde nichts an den Kontaktbeschränkungen geändert, versicherte Kretschmann. Jeder Haushalt darf sich demnach auch weiterhin nur mit einer weiteren Person aus einem anderen Haushalt treffen.

