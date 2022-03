Am kommenden Samstag, 5. März, soll auf dem Postplatz in Waiblingen um 11.55 Uhr eine Kundgebung gegen Russlands Krieg in der Ukraine beginnen. „Die Veranstaltung unter dem Titel 'Die Waffen nieder - Nein zum Krieg' soll den Protest gegen den aggressiven Angriffskrieg Putins auf die Ukraine sichtbar machen und ein gemeinsames Gedenken an die Opfer ermöglichen“, so die Organisatorin Jutta Künzel gegenüber der Redaktion.

Sie organisiere die Kundgebung „in Rücksprache mit damaligen