In der Vorweihnachtszeit sind Lorena und Marcus Sperlich normalerweise so beschäftigt wie nie. Die Puppenspieler aus Waiblingen haben dann nicht nur ein festes Engagement auf dem Konstanzer Weihnachtsmarkt, sondern machen zusätzlich auf weiteren Weihnachtsmärkten mit ihrem Remstaler Figurentheater Station. „Bis zuletzt haben wir uns an die Hoffnung geklammert, dass die Weihnachtsmärkte zumindest teilweise stattfinden können, doch leider wurden alle Veranstaltungen abgesagt, ebenso einzelne