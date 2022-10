Waiblinger Sanitätshaus Gunser an Blu aus Fellbach verkauft

Vor vier Jahren erst hat das Sanitätshaus Gunser auf 1400 Quadratmetern eine neue Zentrale im Gewerbegebiet Eisental in Waiblingen eröffnet. Jetzt aber hat die Eigentümerfamilie das Waiblinger Traditionsunternehmen verkauft. Übernommen wird der Sanitätsfachhandel, mit Filialen von Plochingen bis Schorndorf eine etablierte Größe in der Region, von dem Fellbacher Sanitätshaus Blu.

Was ändert sich? Annette Gunser bleibt vorerst mit in der Geschäftsführung, während Armin Gunser ausscheidet. Ihr Sohn Stephan Gunser, nunmehr die vierte Generation des Unternehmens, bleibt für das Marketing zuständig.

Alle Filialen bleiben erhalten

Gute Nachricht für die Kunden: Alle Standorte des Sanitätshauses Gunser bleiben erhalten – auch der innenstadtnah in der Fronackerstraße gelegene. Ebenso alle Dienstleistungen, im Gegenteil: Das Angebot vergrößert sich durch den Zusammenschluss. In den Gunser-Häusern bleibt auch der etablierte Name.

Das Sanitätshaus Blu wurde im Jahr 2011 gegründet. Das Unternehmen mit Stammsitz in Fellbach ist seither sukzessive gewachsen und plant, Anfang 2023 in Stuttgart-Mitte den achten Standort zu eröffnen. Neben Orthopädietechnik, Sanitätshausprodukten, Kompressionsversorgungen und Schuhorthopädietechnik kann Blu durch das Know-how des Gunser-Teams künftig auch Reha- und Schuhorthopädietechnik sowie Prothesen anbieten. „Sämtliche Dienstleistungen werden in jeder der Filialen verfügbar sein“, betont Blu-Geschäftsführer Joachim Hackl.

Gemeinsam 110 Mitarbeiter

Die Belegschaft des Sanitätshauses Gunser wird übernommen. Somit treffen die Kunden und Kundinnen überwiegend auf die bekannten Ansprechpartner in den Filialen. Vertrauen spiele eine entscheidende Rolle für die Kunden, die in ihrer Mehrzahl längerfristig betreut werden.

Natürlich erhofft sich das Geschäftsführer-Ehepaar Joachim Hackl und Dr. Denise Brady, das in Hegnach wohnt, Synergieeffekte, stellt aber klar: „Verschlankt werden nur Prozesse, Personal wird nicht abgebaut.“ Die Tendenz geht vielmehr zu Neueinstellungen: Techniker und Sanitätshausfachverkäufer werden gesucht.

Filialen auch in Weinstadt und Schorndorf

Die Sanitätshaus Gunser GmbH bringt 50 Mitarbeiter ein, die Blu GmbH 60. „Sie können ihr Know-how künftig austauschen, davon werden die Kunden unmittelbar profitieren“, sagt Dr. Denise Brady. Als ehemalige Unternehmensberaterin hat die gebürtige Irin mehrere Firmenzusammenschlüsse deutschlandweit begleitet. Für den Übergang bleibt Annette Gunser mit dem Ehepaar Hackl-Brady in der Geschäftsführung. Gunser-Sohn Stephan wollte nach eigenem Bekunden nicht mit Ende 20 als alleiniger Geschäftsführer in die Fußstapfen seiner Eltern treten, sondern ist im vergrößerten Unternehmen – seinem Studium entsprechend – für das Marketing zuständig.

Ein größeres Unternehmen, sagt Annette Gunser, kann den Kunden angesichts der aktuellen Probleme mit Lieferketten und steigenden Preisen mehr Sicherheit bieten. „Gemeinsam ist das Unternehmen stark für die Zukunft.“ Blu setzt auf bewährte Lieferanten wie zum Beispiel die Weinstädter Medizinprodukte-Firma Bort, die laut Joachim Hackl für Verlässlichkeit steht.

In Waiblingen hat das Sanitätshaus Gunser eine Filiale in der Fronackerstraße, die laut Joachim Hackl wegen ihrer Innenstadt-Lage und ihrer Nähe zu vielen Arztpraxen bedeutsam ist. Andere Kunden wiederum wüssten den Neubau im Eisental zu schätzen, der mit dem Auto gut erreichbar ist.

Gunser-Filialen gibt es außerdem in Endersbach, Plochingen und Schorndorf. Die Blu-Standorte befinden sich in Fellbach (Bahnhofstraße 1), Ludwigsburg, Villingen, Bad Cannstatt, Feuerbach, Ostfildern und Speyer.