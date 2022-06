Waiblinger Schüler schwänzt: Mobbing wegen Maskenpflicht-Befreiung sei der Grund

Weil ihr 15-jähriger Sohn im vergangenen Herbst an drei Tagen nicht in der Schule war, hatte die Mutter nun einen Termin am Amtsgericht Waiblingen. Wegen Verstoßes gegen das Schulgesetz hatte sie einen Bußgeldbescheid in Höhe von 80 Euro erhalten. Dagegen legte sie Widerspruch ein, nun hat die mündliche Verhandlung stattgefunden. Der Sohn hatte ein Attest, das ihn vom Masketragen befreien sollte - die Mutter und er berichten von Mobbing. Das Gericht stellte das Verfahren ein - hält aber fest, dass die Mutter mehr hätte tun müssen.

Schüler leidet laut Mutter an Atemproblemen

Ihr Sohn leide an physiologisch bedingten Atemproblemen, rechtfertigte sich die Mutter gegenüber Richterin Figen Basoglu-Waselzada. Die würden ihm Probleme beim Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bereiten, was wiederum zu Kopfschmerzen und Konzentrationsstörungen bis hin zu Beklemmungsgefühlen führe. Als Konsequenz davon habe der Hausarzt dem Jugendlichen ein Attest ausgestellt, das ihn von der Pflicht zum Masketragen befreien sollte. Dieses Attest habe der Schulleitung vorgelegen.

Doch damit war für Mutter und Kind der Schulfrieden noch nicht wieder hergestellt. Die Mutter berichtete von Versuchen der Schulleitung, auf sie einzuwirken und ihren Sohn davon zu überzeugen, im Unterricht eine Maske zu tragen. Ihr Kind habe dieses Thema in seinem Alltag mit den Lehrern und seinen Klassenkameraden selbst regeln und sie damit nicht zu sehr belasten wollen, so die Mutter weiter. Dass dies überhaupt nicht funktionierte, berichtete der Teenager der Richterin selbst in der Verhandlung. Als Einziger, der von der Maskenpflicht befreit war, sei er in seinem Umfeld schnell in eine Außenseiterrolle geraten.

Durch die Befreiung von der Maskenpflicht soll der Schüler gemobbt worden sein

Es habe ein Wechselspiel von Bemerkungen, Kommentaren, Spott, Rechtfertigungsversuchen und Ausgrenzungen begonnen, das sich schnell bis hin zu offenem Mobbing hochgeschaukelt habe. Gefördert worden sei die Eskalation durch einzelne Lehrer, die sich an den offenen Anfeindungen gegen das Kind beteiligt haben sollen. Einer habe ihn mit der Begründung „Wer an meinem Unterricht teilnimmt, trägt auch eine Maske“ sogar offensiv zum Maskentragen gezwungen.

Die Folge, so Mutter und Sohn: Der Jugendliche zog sich noch mehr zurück und konnte immer öfter krankheitsbedingt nicht am Unterricht teilnehmen. An allen Unterrichtstagen, an denen er fehlte, habe sie ihn mindestens telefonisch entschuldigt, versicherte die Mutter der Richterin, außer an dreien im November und Dezember, für die sie den Bußgeldbescheid erhalten habe. Da sei er einfach daheimgeblieben, weil er Kopfschmerzen hatte und sich richtig schlecht gefühlt habe, ergänzte sie.

Im Rahmen ihrer erzieherischen Pflichten, meinte dazu die Richterin, hätte die Mutter mehr tun müssen, um auf ihr Kind und dessen schulisches Umfeld einzuwirken, damit es am Unterricht teilnimmt.

Aber im Hinblick darauf, dass Mobbing gegen Kinder mit Maskenattest keinen Einzelfall darstelle, sondern öfter auftrete, beschloss die Richterin, das Verfahren gegen die Mutter einzustellen. Ihr Sohn besucht inzwischen eine andere Schule.