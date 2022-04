Es ist ihr Herzenswunsch gewesen, der Kerstin Polzin nun in Erfüllung gegangen ist: eine eigene CD mit ihrer Single darauf. „Das war ein mega Gefühl“, erzählt die Sängerin in ihrer Wohnung eines Neubaugebietes in Waiblingen-Hohenacker. Auf dem großen Esstisch schimmern in goldenen Rahmen eine Anerkennung, die sie von ihrem Label erhalten hat: Über 250.000 Mal wurde der Song „Herzgewitter“, den sie mit ihrem Duo-Partner Enzo Picone aufgenommen hat, auf der Musikplattform Spotify abgespielt.