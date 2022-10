Waiblinger Spedition: „Ohne Lkw-Fahrer funktioniert die Gesellschaft nicht“

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind die weltweiten Lieferketten störanfällig. Doch nicht nur Lockdowns etwa in China beeinflussen den Handel. In Europa, auch in Deutschland, gibt es ein Logistikproblem. Es gibt nicht genug Lkw-Fahrer. Das ist auch in Waiblingen zu spüren: „Ich könnte von heute auf morgen 25 Fahrer einstellen“, sagt der Chef der Speditionsfirma Bay Logistik, Michael Schaaf.

Auch osteuropäische Fahrer, für viele Spediteure unverzichtbar, sind rar geworden. Ukrainer, die früher in der EU am Steuer saßen, leisten heute teilweise Kriegsdienst. Und bei denen, die vor dem Krieg geflohen sind, gestalte sich die Anerkennung der Führerscheine schwierig, berichtet die Bay-Personalchefin Stephanie Milsch.

150 Lkw-Fahrer hat Bay angestellt - darunter fünf Frauen. Gesucht wird ständig nach weiterem Personal, in Waiblingen, dem Sitz der Firmenzentrale, aber auch im Rhein-Neckar-Bereich, wo die Industriekundschaft sitzt, erklärt Geschäftsführer Michael Schaaf. Neue zu finden ist schwierig. Im Sommer hieß es vom Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung, dass in Deutschland 80.000 bis 100.000 Fahrer fehlten - Tendenz steigend, weil jedes Jahr mehr in Rente gehen als nachkommen.

„Riesenhemmschwelle“ Kosten für Lkw-Führerschein

Bay Logistik versucht, dem Fahrermangel entgegenzuwirken: mit Ausbildung, Recruiting-Maßnahmen, Umschulungen. Die Waiblinger Spedition finanziert angehenden Fahrern auch den Führerschein, wenn sie dafür im Anschluss für Bay fahren. Man dürfe nicht unterschätzen, was für eine „Riesenhemmschwelle“ die Kosten für Einsteiger darstellten, so Schaaf. „Wir reden von circa 8000 Euro und sehr vielen Stunden für einen Beruf, der vielleicht im Image nicht so sexy ist wie Pilot.“

Es seien „erschwerte Bedingungen“. Deswegen biete die Firma Unterstützung an. „Wir machen uns sehr viele Gedanken über das Thema Personal“, so Michael Schaaf. 80 Prozent des Marketings drehe sich nur noch darum, neue Kräfte zu gewinnen. „Kunden haben wir genug.“

"Hero of the Road": Imagekampagne für Trucker

Auch kreativ ist die Spedition geworden: Im Rahmen einer Imagekampagne für den Kraftfahrerberuf entstand mit dem Sounddesigner Fabian Gruber aus Korb („Herr Kapellmeister“) während des ersten Corona-Herbsts 2020 das Lied "Hero of the Road“. In ihm werden die Fahrer und Fahrerinnen als Helden der Straße besungen. Als er den Song gehört habe, habe er „Gänsehaut rauf und runter“ gehabt, so Spediteur Schaaf. Für ihn sei klar gewesen: Das muss was Größeres werden als nur Werbung für Bay. Man holte den Werber Michael Gnamm aus Waiblingen (Agentur „4everglen“) an Bord, eine Website für die Kampagne, bei der Bay kaum sichtbar ist, wurde entwickelt. Es gibt auch T-Shirts zu kaufen, sowohl für ihn, den Mr. Hero of the Road als auch für sie, die Mrs. als Heldin hinterm Steuer.

Das sei für die Firma aber keine Einnahmequelle, sagt Michael Schaaf. Man wolle Fahrer generell ansprechen - gerne natürlich auch, um sie anzuwerben, aber vor allem, um den Stolz des Berufsstandes herauszukitzeln, das Image aufzupolieren. Man wolle zudem dem Eindruck entgegenwirken, „dass es oft Ungelernte sind“, so Schaaf. „Unsere Fahrer sind schon allein wegen der vielen Kilometer auf der Straße Profis.“ Natürlich gebe es Ausnahmen, Unfälle. Doch allermeistens werde die Ladung sicher ans Ziel gebracht. Schaaf sagt: „Ohne Lkw-Fahrer funktioniert die Gesellschaft nicht.“

Polnische Fahrer fehlen inzwischen

Zuletzt habe sich das Transportproblem wegen der krisenbedingt schwächeren Wirtschaft etwas entschärft, beobachtet er. „Aber wir sind noch lange nicht an dem Punkt, wie es früher war.“

Viele polnische Fahrer seien wegen steigender Löhne ins Heimatland zurückgekehrt. Und von den Ukrainern, die vorher in Polen gefahren waren, seien seit dem Krieg viele zurück, um ihr Land zu verteidigen. Der Bay-Chef würde indes gerne Ukrainer, die nach Deutschland geflüchtet sind, anstellen, sagt er. Aber an der Anerkennung der Führerscheine hapert es, sagt die Personalleiterin Stephanie Milsch. So müssten etwa Qualifikationspapiere aus Polen umgeschrieben werden. Mehrere Ukrainer stünden bei Bay in den Startlöchern, die Firma sei ständig im Kontakt mit den Behörden. Die Chancen, dass es noch klappt, stünden gut, glaubt Milsch.

Und das sei nicht nur für die Spedition wichtig. „Ich sehe auch, dass es mit den Menschen persönlich was macht, wenn ihre Qualifikationen nicht anerkannt werden“, so die Personalchefin. „Alle, mit denen ich Kontakt hatten, hatten supergute Englischkenntnisse.“ Auch Deutsch könnten sie schon ein bisschen oder lernten es schnell. „Die Motivation ist sehr groß.“

Dieselkosten verteuern Fracht, sind für Bay aber nicht das größte Problem

Neben dem Personalmangel beschäftigt die Spedition auch weiterhin die Störung der Lieferketten. Dadurch schwanke die Auftragslage, so der Geschäftsführer Michael Schaaf. Die hohen Dieselpreise hingegen sehe er „relativ entspannt“. Schon seit der Wirtschaftskrise von 2009 ist mit allen Kunden vereinbart, dass die einen Teil der Kosten dafür übernehmen, zusätzlich zum Frachtpreis.

Aber natürlich habe auch Bay steigende Preise - für Löhne, Kraftstoff, Ersatzteile - weitergeben müssen. Der Grundpreis für die Fracht habe sich in den letzten zwölf bis 18 Monaten um zehn bis 15 Prozent verteuert.