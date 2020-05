Das Röhm-Areal in Schorndorf ist heute ein Ort für Büros, Läden, Seminare und Kunst. Architekten, Bildhauer, Steuerberater, Werber und ein Fitnessstudio nutzen die weitläufigen Hallen der früheren Lederfabrik an der Rems. Ihre Geschichte hat Peter Beck, SPD-Stadtrat und Vorsitzender des Jugendfarm-Vereins in Waiblingen, in einer späten Dissertation mit 61 Jahren aufgearbeitet. Fasziniert hat ihn neben der industriehistorisch wertvollen Bausubstanz besonders der Firmenchef Hermann Röhm