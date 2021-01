Wie geht es weiter mit der denkmalgeschützten Waiblinger Villa Sixt in der Bahnhofstraße 42 und dem alten Jugendstilzimmer? Was hat der Investor genau vor – und wann soll alles fertig sein? Und was gibt es über die Geschichte des Gebäudes und seiner Bewohner zu erzählen?

Die Waiblinger Bürgerstiftung hatte das Gebäude im Jahr 2016 von der damaligen Alleineigentümerin Doris Volk geerbt und es noch im selben Jahr an das Unternehmen Riker Wohnbau und Immobilien aus Remshalden verkauft.