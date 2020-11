Waiblinger Weihnachtsmarkt wird wegen Corona abgesagt

Der Waiblinger Weihnachtsmarkt 2020 findet nun doch nicht statt. Die Wirtschaft, Tourismus, Marketing GmbH (WTM) als Veranstalterin des Marktes und die Stadt Waiblingen haben sich laut Pressemitteilung darauf verständigt, dass es 2020 keinen Weihnachtsmarkt geben wird.

Alternatives Konzept für die Pandemie war vorhanden

Angesichts der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Herausforderungen für Veranstaltungen hatte sich die WTM frühzeitig Gedanken über ein alternatives dezentrales Konzept für den Weihnachtsmarkt 2020 gemacht. Das Konzept wurde Anfang Oktober im Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Sport der Stadt Waiblingen vorgestellt und fand großen Anklang. Angesichts der dynamischen Entwicklung der Pandemie und des derzeitigen teilweisen Lockdowns kann es jedoch nicht umgesetzt werden.

Was sagt der Oberbürgermeister?

Der Weihnachtsmarkt ist ein beliebter Treffpunkt für viele Waiblinger sowie für Besucher aus der Region, und ein wichtiger Frequenzbringer für die Innenstadt. Oberbürgermeister Andreas Hesky: „Es wurde ein gutes Konzept für einen veränderten und räumlich weitläufigeren Weihnachtsmarkt erarbeitet. Aber angesichts der Entwicklungen der letzten Wochen und auch wegen der unsicheren Lage im Dezember ist es nicht verantwortbar, eine solche Veranstaltung durchzuführen, so dass an der Absage kein Weg vorbeiführt.“

Der Bund der Selbständigen trägt die Absage mit

Ullrich Villinger, Vorsitzender des Bundes der Selbstständigen Waiblingen, ergänzt: „Der BdS Waiblingen trägt die Absage in vollem Umfang mit. Auch wenn es für die Innenstadt und den Einzelhandel schade ist, so lässt es die derzeitige Corona-Lage nicht zu, den Weihnachtsmarkt zu veranstalten. Die Einzelhändler in der Stadt freuen sich aber umso mehr über Kunden, die vor Ort in Waiblingen einkaufen und dadurch Handel und Handwerk unterstützen.“

"Die Entscheidung schmerzt, ist aber nachvollziehbar"

Auch Dr. Marc Funk, Geschäftsführer der WTM bedauert die Absage: „Die Entscheidung schmerzt, ist aber nachvollziehbar. Trotz aller Vorkehrungen und eines umfassenden Hygienekonzeptes ist es richtig, auf den Weihnachtsmarkt zu verzichten, zumal auch aus dem Teilnehmerkreis in den letzten Tagen Unsicherheiten in Bezug auf eine Durchführung geäußert wurden“.



Ursprünglich vom 27. November bis 20. Dezember

Das Bestreben der WTM ist es, in Zusammenarbeit mit den Ladenbetreibern durch Beleuchtungsaktionen und weihnachtliche Dekoration in der Innenstadt für Weihnachtsstimmung zu sorgen. Der Weihnachtsmarkt hätte ursprünglich vom 27. November 2020 bis zum 20. Dezember 2020 stattfinden sollen. Die durch das Land Baden-Württemberg verschärften Corona-Schutzmaßnahmen hatten den geplanten Start im November jedoch bereits ausgeschlossen.