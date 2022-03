Erste Flüchtlinge aus der Ukraine sind offenbar zumindest in einem Fall privat in Waiblingen aufgenommen worden. Eine Frau, die der Stadt Wohnraum für Flüchtlinge angeboten hatte, hat dies wieder zurückgezogen, weil sie über persönliche Kontakte bereits Ukrainer aufgenommen hat, so die städtische Pressesprecherin Gabriele Simmendinger am Sonntag gegenüber unserer Redaktion.

Oberbürgermeister Andreas Hesky sagt, noch sei nicht bekannt, wann und wie viele Geflüchtete, die