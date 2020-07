„Ich habe immer gesagt, es ist egal, ob ich in Hamburg wohne oder in Atlanta – wenn was ist, fliege ich eben rüber.“ Schon immer war das die Philosophie von Nathalie Riedl. Zumindest bis die Corona-Pandemie das weltweite Reisen auf ein Minimum heruntergefahren hat. „Seit Covid ist nichts, wie es war“, sagt Riedl in einem Videotelefonat mit unserer Zeitung. Die 29-jährige Waiblingerin lebt nun seit fast drei Jahren in den USA. Ihre Reiselust, die sich bereits während ihres Studiums im Fach