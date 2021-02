Der „Wurzelino“ in Bittenfeld, bisher nur eine Spielgruppe bei der Schillerschule, soll in absehbarer Zeit ein richtiger Waldkindergarten werden – ein weiterer Schritt in diese Richtung ist jetzt getan. Weitere Kita-Plätze für kleine Bittenfelder wird es in Berg-Bürg geben. Die Stadt Waiblingen hat untersucht, wie die bestehende Kindertagesstätte erweitert werden könnte.

In der Ortschaft wohnen derzeit 152 Kinder im Kindergartenalter zwischen drei und sechs Jahren. Tendenz: steigend.