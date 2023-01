Waldgruppe Hegnach: Jeden Tag ein Abenteuer - gibt es noch freie Kita-Plätze?

Rebschere, Seile, Schnitzmesser – und natürlich ein Vesper: Wenn die Kinder von der Waldgruppe in den Hegnacher Hartwald aufbrechen, nehmen sie immer einen vollgepackten Rucksack mit. Jeden Tag läuft das so, auch bei Schnee und Kälte. An diesem Donnerstagmorgen geht es zum Ralf-Platz, benannt nach einem gewissen Ralf, der mal sein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) in der Waldgruppe absolviert hat. Dort dürfen die Kinder nach der Mahlzeit frei spielen: Fantasie-Gerichte kochen, ein Auto sein, was ihnen gerade einfällt.

Insgesamt gibt es in der Waldgruppe 20 Plätze

Seit 2012 gibt es die Waldgruppe, Träger ist im Gegensatz zum Waldkindergarten Wurzelino in Bittenfeld die Stadt Waiblingen selbst. Die Gruppe ist Teil der Hegnacher Kita „Im Burgmäuerle“, momentan sind 13 von 20 Plätzen belegt. Wer jetzt denkt, dass es noch sieben freie Plätze gibt, irrt aber. Kind Nummer 14 kommt am 1. Februar 2023, im März kommt das 15. Kind und ein weiteres hat ebenfalls schon seinen Platz zugesagt bekommen. Dazu gibt es noch weitere Interessenten.

Moritz Enssle arbeitet seit der Eröffnung in der Waldgruppe

Wer sein Kind in die Waldgruppe schicken will, muss erst mal die digitale Voranmeldung bei der Stadt machen und dort seine beiden Wunscheinrichtungen nennen. Es folgt ein Vorgespräch vor Ort in der Waldgruppe am Rand des Hegnacher Hartwalds, wo die Eltern das pädagogische Personal kennenlernen. Das besteht schon seit langem aus zwei 100-Prozent-Kräften und einer 30-Prozent-Kraft, die an drei Tagen für jeweils vier Stunden da ist. Moritz Enssle ist seit der Eröffnung Anfang September 2012 an Bord, seine Kolleginnen Susanne Klinger und Nicole Brandl arbeiten hier seit 2014. Zur Unterstützung gibt es immer jemanden, der gerade sein Freiwilliges Ökologisches Jahr in der Gruppe absolviert.

Jedes Kind, das in die Waldgruppe soll, muss einen Probe-Vormittag absolvieren

Der nächste Schritt beim Aufnahmeprozess besteht aus der Hospitanz. Jedes Kind, das in die Waldgruppe gehen soll, muss dort erst mal einen Probe-Vormittag verbringen. Erst danach folgt die Entscheidung, ob es einen Platz bekommt. Michael Tretter, Abteilungsleiter für Kindertageseinrichtungen bei der Stadt, rät Eltern, sich so früh wie möglich zu melden, wenn sie Bedarf haben.

Für Eltern ist die Waldgruppe nicht teurer als eine andere städtische Kita. Angeboten wird dort allerdings nur VÖ6 (verlängerter Öffnungszeit). Die Kinder können zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr gebracht werden, abgeholt werden dürfen sie zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr. Eine monatliche Gebühr fürs Mittagessen muss nicht gezahlt werden.

Zu Beginn gab es auf dem Gelände in der Nähe der Hegnacher Hartwaldhalle keinen Zaun

Erzieher Moritz Enssle erinnert sich gut daran, wie das Gelände in der Nähe der Hegnacher Hartwaldhalle Schritt für Schritt zu dem wurde, was es heute ist. „Anfangs gab es keinen Zaun.“ Mittlerweile existiert draußen ein Ofen, in dem immer wieder was gebacken wird – wie zum Beispiel Pizzen. In Beeten der Waldgruppe werden Zwiebeln, Lauch, Rote Beete, Tomaten, mexikanische Minigurken oder Rucola angebaut. Es gibt ein Weidentipi, ein Windrad, das ein Vater mal mitgebracht hat sowie selbst gemachte Musikinstrumente, etwa aus Kalebassenkürbissen.

Auch ein Spülbecken steht draußen bereit, allerdings ist es derzeit saisonbedingt außer Betrieb. „Jetzt im Winter ist es eingefroren“, sagt Moritz Enssle. Wenn jemand Hände waschen will, kann er dies bei einem Kanister. Das Wasser dafür hat der Erzieher extra erwärmt. Auch die Seife in der Waldgruppe ist selbst gemacht, aus Ringelblumen, wie Moritz Enssle erklärt.

Gang zur Toilette vor der Tour in den Wald wird spielerisch gestaltet

Bevor es an einem Tag in den Wald geht, sitzen die Kinder vor dem Bauwagen erst mal im Kreis zusammen. Susanne Klinger fragt die Kinder, ob sie wissen, welcher Monat, welches Jahr und welcher Tag gerade ist. Es folgen lauter richtige Antworten. Nur einmal muss Moritz Enssle ein Kind freundlich ermahnen („Hey, wir essen keinen Schnee“), ansonsten sind die Kinder voll bei der Sache. Der Gang zur Toilette vor der Tour in den Wald wird spielerisch gestaltet. Die Kinder zeigen bei „Feuer, Wasser, Sturm“, wie schnell sie reagieren können, wenn Nicole Brandl mit dem Trommeln aufhört. Sobald nämlich der letzte Ton erklungen ist, müssen die Kinder eine bestimmte Position einnehmen beziehungsweise an eine bestimmte Stelle gehen. Der Letzte scheidet dabei immer aus und darf daraufhin auf die Toilette.

Wenn die Erzieher mit den Kindern in den Wald wandern, achten sie darauf, immer an möglichst unterschiedliche Orte zu gehen. Sie wollen so den Boden und die Vegetation schonen. „Der Wald ist stark frequentiert“, weiß Moritz Enssle. Vor allem ab dem Frühjahr sei wieder mehr los, diverse Kindergärten und Schulklassen seien dort dann unterwegs.

Erzieher Moritz Enssle: „Hier im Wald wollt ihr aufräumen – wie macht man das?“

Als die Kinder kurz vor 10.30 Uhr auf dem Ralfplatz ankommen, setzen sich alle erst mal hin und es wird gevespert. Moritz Enssle fragt danach die Jungs und Mädchen, was sie spielen wollen. Zwei Jungs sagen daraufhin, dass sie gerne aufräumen würden. „Hier im Wald wollt ihr aufräumen – wie macht man das?“, will Moritz Enssle wissen. Möglich ist ja alles, schließlich ist freies Spiel angesagt. Dann passiert auch noch ein kleines Malheur: Aufs Vesper und die Kleidung einiger Kinder fliegt von einem Bäumchen Schnee. Die Kinder bleiben aber tapfer, niemand weint. Schließlich kennen sie den Wald gut – sie sind ja jeden Kita-Tag dort.