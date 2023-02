Warmes Essen für Erdbebenopfer: Frauen aus Waiblingen sammeln Geld

Seit den verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien dominiert die Sorge um die Menschen vor Ort den Alltag der Frauen von El Ele, der türkischen Frauengruppe aus Waiblingen. „Wir leben damit den ganzen Tag und schlafen damit“, sagt die Vorsitzende Emine Kara. „Es gibt keine Worte, das zu beschreiben.“

Kara selbst stammt aus der Westtürkei, doch in der Waiblinger Gruppe und in ihrem Bekanntenkreis haben einige Verwandte und Freunde in der vom Erdbeben stark betroffenen Region im Süden und Südosten des Landes. Manche haben „viele Verluste“ zu beklagen, sagt Emine Kara.

Mobile Küche soll in der Region Hatay zum Einsatz kommen

Die Waiblinger Frauengruppe will helfen. Deswegen haben Mitglieder am Samstag an einem Stand an der Marktgasse Spenden gesammelt, Gebäck und Kuchen verkauft. Den Erlös wollen sie komplett für die Hilfsaktion einsetzen.

Damit soll eine mobile Küche im Kreis Kirikhan in der türkischen Region Hatay unterstützt werden. Organisiert hat sie laut Kara der Vorsitzende des Türkischen Vereins in Fellbach. Er komme von dort und habe Kontakte vor Ort. Per Transporter werden so warmes Essen und Lebensmittel an Bedürftige verteilt.

Die Frauen sammeln weiterhin Spenden

Nächster Schritt könnte ein Wohncontainer sein - vielleicht auch zwei oder drei, so Emine Kara. Der Fellbacher Kollege sei da gerade in Gesprächen. Die Waiblingerinnen wollen das unterstützen, damit zumindest einige Betroffene ein Dach über dem Kopf bekommen. Dafür sammeln Emine Kara und ihre Mitstreiterinnen weiter Spenden. Am Samstag, 4. März, wollen sie von 10 Uhr bis 15 Uhr wieder ihren Stand an der Marktgasse beziehen.

Und auch bei Veranstaltungen im Kulturhaus Schwanen werden sie um Unterstützung bitten, sagt die Vorsitzende, etwa bei der Veranstaltung zum Weltfrauentag am 8. März.