Eines steht schon früh an diesem Dienstag (9.2.21) fest: Es ist und bleibt frostig in Waiblingen und Umgebung. Die Temperaturen betragen am Morgen um die -3 Grad Celsius. Ihren Höchstwert erreichen sie wohl am frühen Nachmittag mit 0 Grad Celsius. Macht sich das auch auf den Straßen bemerkbar?

Warnung des Wetterdiensts

Der Deutsche Wetterdienst hat auch für den Rems-Murr-Kreis jedenfalls eine Amtliche Warnung herausgegeben. "Es muss mit Glätte durch verbreitet überfrierende