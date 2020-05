Auf dem Parkplatz an der Rundsporthalle in Waiblingen klappt Boulespielen ausgezeichnet. Das zeigen Peter Jäckel, Vorsitzender der Boulefreunde Waiblingen, und Jeannette Maier, Mitglied im Verein. Auf Schotterflächen wie an der Rundsporthalle oder auf Grasflächen und Waldwegen mussten die 19 Mitglieder des Vereins zum Trainieren in den vergangenen Wochen ausweichen. Erst alleine, denn das gemeinsame Spiel war wegen Corona zunächst nicht erlaubt. „Das hab' ich auch gemacht“, sagt Peter