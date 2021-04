Wer dieser Tage in Waiblingen durch die Altstadt geht, fühlt sich auch an einem Wochentag wie an einem Sonntag. Die Läden sind zu – alle Läden? Nein, der Weltladen etwa gegenüber von Blumen Schmid ist geöffnet. Doch im Gegensatz zu Lebensmittelmärkten oder großen Drogeriemarktketten darf der Weltladen nur einen gewissen Teil seiner Ware verkaufen. Die Redaktion hat sich dort einmal umgeschaut und gefragt, warum das so ist.

Wer den Laden betritt, dem fallen gleich die bunten