Warum in Waiblingen gerade drei neue Ampeln gebaut werden

Manche Autofahrer dürften sich zuletzt über eine Neuerung an womöglich seit Jahren gewohnter Strecke gewundert haben: In Waiblingen werden gerade mehrere neue Ampeln aufgebaut. Die Maßnahme hat aber nichts mit etwaigen Unfallschwerpunkten zu tun. Hintergrund ist das Ziel, den Verkehr in Richtung Stuttgart besser zu steuern – auch den Schleichverkehr, der sich bei Stau auf der B 14 durchs Stadtgebiet schlängelt, will man ein wenig mehr in den Griff kriegen. Beim Zeitplan gibt es aber Verzögerungen.

Vorläufig handelt es sich um drei Ampeln, von denen zwei nah beinander an der B-14-Anschlussstelle Waiblingen-Mitte zu finden sein werden:

Ampel 1: Einmündung der B-14-Abfahrt Waiblingen-Mitte in die Straße An der Talaue.

Ampel 2: ebenfalls bei der B-14-Anschlussstelle Waiblingen-Mitte, etwas weiter Richtung Stadtzentrum: an der Stelle, an der die Straße An der Talaue nach Beinstein abknickt, nahe der Überquerung der Beinsteiner Straße.

Ampel 3: auf der Korber Höhe: Bei der Abzweigung der Winnender Straße nach Norden in Richtung Schwaikheim und Winnenden, circa 750 Meter vor der B-14-Anschlussstelle Waiblingen-Nord. Hier kreuzen sich die Kreisstraßen K 1911 und K 1858.

Bauarbeiten dauern länger als geplant

Eigentlich sollte der Bau der neuen Ampeln bis Kalenderwoche 44, das heißt bis 6. November, fertig sein. Es werde nun aber wohl bis Ende November dauern, sagt Matthias Straus vom Straßenbauamt des Rems-Murr-Kreises. Grund seien technische Probleme und Lieferverzögerungen.

Wichtig ist für Straus, dass die Ampeln – im Fachsprech Lichtsignalanlagen – bis Ende 2022 nicht nur fertig installiert, sondern auch abgerechnet sind. Denn das sei Voraussetzung für die Förderung, durch die bis zu 50 Prozent der anrechenbaren Nettokosten abgedeckt werden sollen. Insgesamt waren zuletzt circa 190.000 Euro veranschlagt, inklusive der Instandhaltung für zehn Jahre.

Wegen der allgemeinen Inflation dürfte es aber mehr werden, so Straus. Diese Summe gilt außerdem nur für zwei Ampelanlagen: für die Ampel an der Winnender Straße sowie diejenige am Knick der Straße An der Talaue (hier im Artikel als „Ampel 2“ und „Ampel 3“ bezeichnet). Denn für diese ist der Rems-Murr-Kreis zuständig. Die dritte Ampel, die gerade errichtet wird (Ampel 1, an der Einmündung der B-14-Abfahrt in die Straße An der Talaue) fällt in den Bereich des Bundes, der dafür die Kosten trägt.

Die zusätzlichen Ampeln werden im Rahmen der „Regionalen Mobilitätsplattform“ (RMP) gebaut. Ziel ist es, den Verkehr nach Stuttgart besser zu steuern. In der Landeshauptstadt ist dazu eine „Ringzentrale“ eingerichtet worden, die Verkehrsdaten zusammenführt und bei Bedarf eingreift.

Es gibt verschiedene „Korridore“, einer davon befindet sich zwischen Waiblingen, Fellbach und Stuttgart-Ost. Die anderen um Böblingen, Leonberg und Ludwigsburg.

Für den Ost-Korridor schildert das Straßenbauamt in einer Vorlage für den Kreistag das Problem: „Auf den Bundesstraßen im Rems-Murr-Kreis kommt es regelmäßig zu Verkehrsbehinderungen. Insbesondere zu den Hauptverkehrszeiten werden diese durch Netzüberlastungen ausgelöst und wirken bis in die Innerortsbereiche unter anderem von Waiblingen und Fellbach. Durch die erheblichen Behinderungen auf innerstädtischen Straßen und regionalen Verbindungen wird dort der öffentliche Busverkehr gestört.“

„Viele fahren Schleichwege“

Die zentrale Steuerung soll Abhilfe schaffen, zum Beispiel, indem der Verkehr erst einmal möglichst auf der „Hauptachse“, also der B 14, gehalten wird, erklärt Matthias Straus. Auf Anzeigetafeln dort könnte künftig dann zum Beispiel die erwartete Verzögerung in Minuten angezeigt werden. Denn viele versuchten derzeit, bei Stau „Schleichwege über Waiblingen oder Fellbach zu fahren“.

Andererseits könnte man, „wenn gar nichts mehr geht“, die stockende Blechlawine gezielt abfließen lassen, „bei Überschreiten eines gewissen Schwellenwertes“. An diesen werde sich die Stuttgarter Zentrale wohl im Prozess herantasten, meint Straus.

Zunächst einmal braucht es aber die neuen Ampeln, die dann ins System integriert werden. Sie befinden sich laut Straus an „strategischen Punkten“. Weitere Lichtsignalanlagen könnten später folgen.

Ob die neuen Ampeln künftig dauerhaft in Betrieb sein werden, oder nur bei Bedarf? Auch das werde sich zeigen. Zumindest am Anfang, damit rechnet Matthias Straus, werden sie wohl permanent den Verkehr regeln.