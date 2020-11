Warum man in zwei Tiefgaragen in Waiblingen aktuell nicht mit EC-Karte zahlen kann

In zwei Tiefgaragen in Waiblingen ist aktuell keine Zahlung mit EC-Karte möglich. An den Kassenautomaten in den Parkhäusern Alter Postplatz und Marktgarage kann derzeit nur mit Bargeld bezahlt werden, wie der Geschäftsführer der Parkierungs-GmbH, Thomas Schaal, auf Anfrage bestätigt.

Ursache ist laut Schaal die Erneuerung der Kassenautomaten, „da für das Vorgängermodell keine Ersatzteile mehr geliefert werden können“. Dabei sei auch die technische Umstellung des EC-Bezahlungsprogramms nötig geworden.

Künftig soll auch mit Kreditkarte bezahlt werden können. „Die hierfür erforderlichen neuen Komponenten sind jetzt eingetroffen und werden nach und nach verbaut“, so Schaal. „Dies soll Ende November abgeschlossen sein.“