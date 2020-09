Es ist zehn Uhr morgens, bei der Postfiliale in der Mayenner Straße herrscht geschäftiges Treiben: Die Waiblinger Postboten beladen ihre Kisten mit Briefen und kleinen Päckchen, einer nach dem anderen saust mit seinem gelben Lastenrad vom Hof. Dass dieser Start so mühelos gelingt, liegt daran, dass sich im Gestänge der Lastenräder ein kleiner Elektromotor verbirgt: „Seit fünf Jahren haben wir E-Bikes“, erzählt Toni Lago. Er ist schon um einiges länger dabei: Seit knapp 30 Jahren trägt er in