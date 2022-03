Bei der Oberbürgermeisterwahl am 6. Februar 2022 wurde Sebastian Wolf zum neuen Oberbürgermeister der Stadt Waiblingen gewählt. Er war der einzige Bewerber. Ursprünglich war vorgesehen, dass Sebastian Wolf bereits am 1. April sein neues Amt antritt, um einen möglichst nahtlosen Übergang zu ermöglichen. Schließlich endete die Amtszeit seines Vorgängers Andreas Hesky am 12. März um 24 Uhr. Doch nun kommt alles anders als geplant.

Stadt Waiblingen erläutert den Grund, warum

{element}