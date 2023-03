Warum Veit Utz Bross seit 25 Jahren ein Puppentheater in Waiblingen betreibt

Das Puppentheater „Unterm Regenbogen“ in Waiblingen feiert Jubiläum. 25 Jahre ist es her, dass sich Puppenspieler Veit Utz Bross das Theater selbst geschenkt hat. Denn die Theateröffnung fiel für ihn mit seinem 49. Geburtstag zusammen. Nimmt man es ganz genau, dann hat der erste Auftritt einen Tag früher stattgefunden. Die Premiere wurde vor der Gemeinde und „den oberen 1000“ aufgeführt, erzählt der Marionettenspieler. Einen Tag später führt er dasselbe Stück „Besiene Stäuble lässt bitten“– das er schon mit zwölf Jahren spielte – vor Freunden und Familie auf. Diese Vorstellung hatte für ihn eine persönlichere Bedeutung, erklärt er.

Veit Utz Bross: „Ich kann aber einfach nicht viel mit administrativer Arbeit anfangen“

Eigentlich ist es wunderlich, dass es das Theater überhaupt gibt, denn der mittlerweile 74-Jährige gibt zu: „Ich wollte eigentlich nie ein Theater.“ Seinen ersten bezahlten Auftritt hat Veit Utz Bross mit 16 Jahren in der Heidelberger Stadtbibliothek. Anschließend macht er eine Ausbildung zum Puppenbauer und schließt ein privates Malereistudium ab, obwohl er nicht erwartet, davon leben zu können. In Bochum unterrichtet er eine Zeit lang Puppenbau, bevor er beginnt, regelmäßig auf Tournee zu gehen. Mit einem Bus, in dem er zwei bis drei Stücke unterbringen kann, reist er durch den gesamten deutschsprachigen Raum. Auch in Kanada und in Russland – wofür er ein halbes Jahr Russisch lernt – tritt er vereinzelt auf. „Ich kann aber einfach nicht viel mit administrativer Arbeit anfangen“, sagt der Puppenspieler lachend.

Damit meint er vor allem das Schreiben von Bewerbungen für seine Auftritte, was Voraussetzung war, um eine Tournee umsetzen zu können. Er gibt das Umherreisen auf und sieht sich nach Optionen zum Theaterspielen im Umkreis um. Im Museum in Waiblingen findet er schließlich eine Gelegenheit, regelmäßig als Gast aufzutreten – und nutzt dies fünf Jahre lang. Durch den ständigen Wechsel von Spielorten hat der Marionettenbauer wenig Sicherheiten, also entscheidet er sich, im Haus der Familie seiner Frau Sybille den Keller als „Spielstätte“ zu beziehen. Aus diesem Keller wird das Theater „Unterm Regenbogen“.

Woll-Lager der Firma Traub

Vorher muss jedoch einiges verräumt werden. Der Gewölbekeller ist nämlich das Woll-Lager der Firma Traub und wird als Aktenlager von einer Anwaltskanzlei genutzt. Bevor ein Aus- und Umräumen aber überhaupt möglich ist, setzt die Kanzlei die Bedingung, dass Veit Utz Bross für sie einen anderen Lagerraum finden soll. Obwohl Bross es organisieren kann, dass die Kanzlei ein anderes Lager bekommt, ist es damit nicht getan. Denn der alte Gewölbekeller muss ausgemistet und renoviert werden. „Des hat ein Jahr gedauert“, berichtet der Puppenspieler heute. Mit seinem Gewölbekeller könne er sich jedoch glücklich schätzen, denn im Sommer herrschen dort die angenehmsten Temperaturen. Trotz 40 Grad Außentemperatur muss die Bodenheizung laufen, weil es ohne in dem Keller gerade mal zwölf Grad hätte.

Aber nicht nur der Anfang stellt sich als Herausforderung heraus: „Es ist klar, in 25 Jahren ist es ein Rauf und Runter“, sagt Bross. Vor allem von den Schließungen der Corona-Pandemie war er stark betroffen. Über 26 Monate hatte er sein Theater die meiste Zeit geschlossen. Eigene gesundheitliche Probleme erschweren dann folgend eine Wiedereröffnung. „Ich hab’ nicht erwartet, wieder zu öffnen“, sagt der 74- Jährige. Und trotzdem wagt er im Mai 2022 einen neuen Versuch, denn „bloß Rentner sein ist ja auch langweilig“.

Veit Utz Bross ist nicht nur Puppenspieler und Marionettenbauer

Er gibt an, dass das Theaterspielen in seinem Alter nicht mehr das Leichteste ist, aber wenn er nach der Vorstellung in die glücklichen Kinderaugen schaue, wisse er immer wieder genau, warum er es nach wie vor macht. Das Instandhalten der Puppen und des Theaters sowie die Vorbereitung von Auftritten ist viel Arbeit. „Ich bin fast jeden Tag mal hier“, sagt der Rentner. Unterstützung bekommt er von seiner Frau. Die gelernte Malerin hilft ihm immer gerne bei der Inszenierung der Bühnenbilder. In seinem Theater ist Veit Utz Bross nicht nur Puppenspieler und Marionettenbauer, sondern auch Kulissenschieber und der Mann für Beleuchtung und Spezialeffekte.

Die meisten Dialoge hat Veit Utz Bross alleine geschrieben

In den 25 Jahren sind in dem Theater 34 unterschiedliche Stücke entstanden. 20 Kinderstücke führt er nach wie vor regelmäßig auf. Die meisten Dialoge hat er alleine geschrieben, ein paar Geschichten haben befreundete Autoren entwickelt, die er dann als Grundlage für seinen gesprochenen Text nutzt. Der Dialog muss sich für ihn natürlich anhören, sonst kann er das Spiel nicht flüssig präsentieren. Ähnliches gilt bei seinen Marionetten: Alle seine Puppen sind von ihm handgemacht. „Wenn ich sie mach', dann weiß ich schon, wie sie spricht.“

Der Puppenbau läuft nach Anleitung seines Vaters Fritz Herbert Bross. Der Puppenbauer und Diplom-Ingenieur ist auch sein Lehrmeister gewesen und hatte einen guten Ruf in der Puppenspielerbranche, berichtet Sohn Veit Utz Bross. Als er im Alter von 64 Jahren verstirbt, ist es sehr schwer für ihn. „Mein Vater war mein bester Freund“, sagt der Marionettenspieler.

Daraus folgt, dass Veit Utz Bross in die Fußstapfen seines Vaters treten muss: „Das war damals sehr viel Druck.“ Was unter anderem der Grund ist, warum er selbst keinem seiner drei Kinder die Nachfolge zumuten möchte. Bis jetzt lagert er alle Marionetten, die nicht mehr von ihm bespielt werden, an einem Sammelplatz auf dem Dachboden des Theaterhauses. „Was mal mit den Figuren nach mir wird, weiß ich auch nicht.“