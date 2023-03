Was am Freitag (10.03.) und Samstag (11.03.) im Schwanen Waiblingen geboten wird

Im Kulturhaus Schwanen in Waiblingen tritt am Samstag, 11. März, im Rahmen der Konzertreihe „Kult!ufer“ die Band „Casual Crisis Club“ auf. Vorgruppe ist „Mikrophön“. Am Freitagabend, 10. März, ist außerdem ein Bauchredner auf der Kulturhaus-Bühne zu erleben.

Der 2020 gegründete „Crisis Club“ aus Stuttgart umfasst sechs Musiker mit Drums, Bass, zwei Gitarren, Keyboard, Posaune und Gesang. Sie spielen, wie sie es selbst nennen, „Amtsstuben-Disko“, eine „Mischung aus Rock, Funk und dem atemberaubenden Esprit eines Großraumbüros“.

Vorgruppe Mikrophön bietet verschiedene Rock-Genres. Abendkasse-Karten: 13 Euro (ermäßigt 9 Euro).

An diesem Freitag tritt im Kulturhaus Schwanen der Bauchredner Tim Becker auf. „Eine Comedy-Show voller Überraschungen mit Bauchreden, Puppenspiel und bester Unterhaltung“, heißt es von der Gaststätte Fidels Fritz und dem Schwanen. „Puppencomedy aus einer Welt voll schräger Typen, humorvollen Nervensägen und durchgeknallten Gedanken“ gibt es da zu erleben, so die Veranstalter.

Karten an der Abendkasse kosten 22 Euro, ermäßigt 20 Euro. Beginn ist um 20 Uhr.