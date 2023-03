Was der Streik-Montag (27.03.) für Berufsschüler in Waiblingen bedeutet

Der Streik bei den Bahnen am kommenden Montag, 27. März, betrifft auch die Waiblinger Berufsschulen in der Steinbeisstraße im Ameisenbühl. Viele Schülerinnen und Schüler wohnen nicht in der Stadt, sondern in umliegenden Gemeinden. Die Gewerbliche Schule (GSWN) und das Berufsbildungswerk (BBW) der Diakonie Stetten sehen sich gut vorbereitet. Teilweise findet der aus den heißen Corona-Phasen bekannte Fernunterricht statt. Manche Schüler bekommen auch frei. Die Kaufmännische Schule (KSWN) setzt sogar vollständig auf Home-Schooling.

GSWN: Alle Prüfungen verschoben

„Je nach Schulart und Klassenstufe agieren wir für den kommenden Montag angepasst“, erklärt Hans-Jürgen Bucher, Schulleiter der Gewerblichen Schule Waiblingen. „Grundsätzlich haben wir alle Leistungstests bzw. Klassenarbeiten oder Ähnliches verschoben. Klassen, die gut digital ausgestattet und im Umgang mit Fernunterricht geschult sind und bei denen es uns pädagogisch sinnvoll erscheint, werden komplett im Fernunterricht beschult.“ Labor- und Werkstattunterricht würden hingegen im Präsenzunterricht durchgeführt.

„Bei allen Klassen legen wir den Schwerpunkt auf Vertiefung und Wiederholung“, so der Oberstudiendirektor. Unterrichtsmaterial werde parallel zum Präsenzunterricht digital bereitgestellt.

Bucher geht nicht davon aus, dass alle Schülerinnen und Schüler am Montag nach Waiblingen kommen können. Aber: „Einen Streiktag können wir mit hinnehmbaren Nachteilen für die Schülerinnen und Schüler so noch einigermaßen 'sinnvoll' überbrücken. Theorieunterricht ist grundsätzlich leichter im Fernunterricht zu unterrichten. Für Sport-, Labor- oder Werkstattunterricht ist das trotz der Lehren aus der Corona-Zeit nicht im Fernunterricht sinnvoll möglich.“

BBW: Vollunterricht, hybrid oder digital

Eine Mischung gibt es am Streiktag auch beim BBW. Es befindet sich ebenfalls in der Steinbeisstraße, wird aber von der Diakonie Stetten getragen, nicht wie die GSWN vom Rems-Murr-Kreis. In einigen Klassen werde „hybrid“ unterrichtet, sagt Roman Hanle, Geschäftsbereichsleiter Berufliche Bildung. Es werden also einige Schüler der Klassen Videounterricht haben. Andere Klassen lernen am Montag komplett von zu Hause aus via Fernunterricht. Und wieder andere haben vor Ort Vollunterricht, „weil alle irgendwie kommen können“, so Hanle. So bilden manche Schüler zum Beispiel Fahrgemeinschaften, andere wohnen sowieso in Waiblingen (die Busse privater Firmen wie OVR oder Schlienz fahren) oder sogar im schuleigenen Internat.

Die Auswirkungen des Streiks auf den Schulweg seien in allen Klassen thematisiert worden, man habe individuelle Lösungen gefunden. Manche Schüler hätten am Freitag Schulmaterial mitgenommen, das sie am Montag dann zu Hause bearbeiten. Vereinzelt hätten Schüler am Streiktag auch freigenommen. Das ist zum Beispiel bei Berufsschülern möglich, die gerade ein Praktikum in einem Betrieb absolvieren.

Da zu erwarten ist, dass am Montag mehr Autos als sonst unterwegs sind und es zu Staus kommt, stellt sich das BBW laut Roman Hanle auch auf Verspätungen ein. „Wir werden niemanden deswegen rügen.“

Schüler in Baden-Württemberg sind wegen des Warnstreiks nicht grundsätzlich vom Unterricht befreit, so das Kultusministerium am Freitag gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa). Wenn sie deshalb aber keine Möglichkeit hätten, zur Schule zu kommen, müssen sie die Schule informieren und können dann zu Hause bleiben.

KSWN: Schüler bleiben komplett daheim

Einen Schritt weiter als GSWN und BBW geht die Kaufmännische Schule (KSWN) des Rems-Murr-Kreises, die auch in der Steinbeisstraße angesiedelt ist. Dort hat das Schulleitungsteam entschieden, dass am Streiktag alle Klassen - Voll- und Teilzeit - „gemäß dem Stundenplan im Home-Schooling beschult werden“, so Schulleiterin Birgit Bürk. Ausnahme: Der Sportunterricht in der Jahrgangsstufe 2 am Wirtschaftsgymnasium am Nachmittag findet in Präsenz statt. Die Lehrkräfte können von zu Hause oder von der Schule aus den Fernunterricht durchführen, so die Oberstudiendirektorin. „Für Montag terminierte Klassenarbeiten müssen verschoben werden.“

Warum Online-Unterricht?

Warum hier fast ausschließlich Online-Unterricht stattfindet? Das hat laut Birgit Bürk mit der Technik-Ausstattung zu tun: „Wir sind zu dieser Entscheidung gekommen, da nahezu alle unserer Schüler/-innen über entsprechende digitale Endgeräte verfügen (Leih-iPads der Schule). Da der Digitalisierungsgrad sowie die dazugehörige Ausstattung im Hard- als auch im Softwarebereich bei uns sehr hoch sind, unsere Lehrerschaft auch nach Corona sehr stark digitale Medien im Unterricht einsetzt, sind Schüler und Lehrer mit digital basiertem Unterricht sehr vertraut und können diesen Tag Fernunterricht meistern. Diese Lösung scheint für uns am geeignetsten, da wir als kaufmännische Schule keinen bzw. nur wenig fachpraktischen Unterricht haben (keinen Labor- oder Werkstattunterricht).“

Die Schulleiterin betont aber: „Auch im Fernunterricht besteht Anwesenheitspflicht für die Schüler. Eine unentschuldigte Nichtteilnahme wird demnach genauso gehandhabt wie im Präsenzunterricht.“ Vom Fernunterricht sind laut Birgit Bürk 38 Klassen betroffen, davon 26 Klassen aus dem Vollzeitbereich und zwölf Klassen der Teilzeit (Berufsschule im dualen System). Diese umfassen insgesamt 859 Schülerinnen und Schüler.