Was läuft für Radfahrer in Waiblingen gut? Was nicht? Und wo kann die Infrastruktur verbessert werden? Mit diesen Fragen haben sich kürzlich die Waiblinger Gemeinderäte und die Stadtverwaltung beschäftigt – auf Einladung des Vereins Pro Velo, der sich für die Verbesserung der Radwege in Waiblingen einsetzt. Statt wie ursprünglich geplant bei einer Radtour durch die Stadt und ihre Ortschaften haben sich Mitglieder des Vereins wegen Corona digital mit Vertretern der Verwaltung und vier