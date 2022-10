Wasen-Parkplatz: Waiblingen will erst mal kein Solardach - Kritik von Stadträten

Eigentlich sollte der Parkplatz Wasen bei der Galerie Stihl Waiblingen mit Solarmodulen überdacht werden – doch die Stadtverwaltung hat nun einen neuen Vorschlag für die Zukunft des Areals gemacht. In der Sitzung des Ausschusses für Planung, Technik und Umwelt (PTU) am Dienstagabend regte Baubürgermeister Dieter Schienmann an, für die Fläche auch ein Gebäude mit Parkierungszone im Erdgeschoss in Betracht zu ziehen – zum Beispiel als Übergangsquartier für die Verwaltung selbst.

Bis 2035 will Waiblingen klimaneutral sein

Die Stadt muss schließlich irgendwann die Räume im Rathaus und im Marktdreieck sanieren, gerade auch im Hinblick auf einen geringeren Energieverbrauch. Schließlich hat es sich Waiblingen auch zum Ziel gesetzt, bis 2035 klimaneutral zu werden. Solch eine Sanierung, stellte Dieter Schienmann klar, lasse sich nicht im laufenden Betrieb realisieren. Dafür braucht es Ausweichräume. Eine Option wäre es, Container anzumieten – aber davon rät der Baubürgermeister ab, auch aus finanziellen Gründen. „Wir wissen mittlerweile, was solche Interimsgebäude kosten.“

Im Marktdreieck arbeiten aktuell 80 Mitarbeiter der Stadt Waiblingen

Der Parkplatz Wasen ist eine der wenigen zentrumsnahen Flächen, welche sich im Eigentum der Stadt befinden. Mit dem Bau eines neuen Gebäudes könnte die Stadt dort ein Ausweichquartier schaffen, gerade auch im Hinblick auf das dringend sanierungsbedürftige Marktdreieck, in dem derzeit immerhin rund 80 Mitarbeiter der Stadt ihre Büros haben. Wenn die Räume in dem Neubau dann von der Verwaltung nicht mehr gebraucht werden, könnten sie auch als Büros vermietet oder zu Wohnungen umfunktioniert werden. Parkplätze könnte es in solch einem Gebäude weiter geben, auch könnte das Dach so ausgerichtet werden, dass eine Photovoltaikanlage einen möglichst hohen Ertrag abwirft.

Nun hat der Gemeinderat kurz vor Weihnachten nach einem Antrag der Fraktion Grünt/Tierschutzpartei zum Haushalt 2022 beschlossen, den Parkplatz Wasen mit Solarmodulen zu überdachen. Die Stadt hat für rund 20.000 Euro eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, welche die einzelnen Varianten untersucht hat. Favorisiert wird hier eine Anlage mit einer Leistung von 560 Kilowatt-Peak (kWp), bei einer Ausführung in der von der Stadt vorgeschlagenen mittleren Qualität wären pro Quadratmeter 180 bis 220 Euro fällig. Eigentlich wäre nun vorgesehen gewesen, dass der Baubeschluss folgt – doch Dieter Schienmann bat darum, das ganze Thema zurückzustellen und alternativ auch den Bau eines Gebäudes zu untersuchen. „Ich will die Chance nicht vertun.“ Vorstellbar wäre für den Baubürgermeister zudem, das Grundstück für Wohnbau an einen Investor zu verkaufen.

„Wir befinden uns momentan in der größten, nie da gewesenen Energiekrise“

Diese Kehrtwende stieß im Gremium durchaus auf Widerstand. „Wir befinden uns momentan in der größten, nie da gewesenen Energiekrise“, betonte Stadtrat Tobias Märtterer (Grünt/Tierschutzpartei). Er wies darauf hin, dass mit den Solarmodulen am Wasen-Parkplatz 80 bis 100 Haushalte am Tag ihren Strombedarf decken könnten. Dass diese nun nicht wie ursprünglich geplant 2023 gebaut werden sollen, zeigt dem Stadtrat, dass nicht verstanden worden sei, wie Waiblingen bis 2035 klimaneutral werde. Tobias Märtterer sprach von einem „riesengroßen Fehler“ und äußerte den Verdacht, dass die Stadt die Solarmodule gar nicht bauen wolle. Die vorgeschlagene Alternative erschien ihm wie eine „vorgeschobene Ausrede“.

Urs Abelein (SPD) zeigte sich ebenfalls verwundert über den neuen Vorschlag der Verwaltung. Wenn die Überdachung des Parkplatzes Wasen nun nicht wie geplant umgesetzt wird, wünscht er sich zumindest Alternativlösungen von der Stadt. Abelein könnte sich vorstellen, etwa am Finkenberg, dem Bürgerzentrum oder der ehemaligen Erbachdeponie zwischen Neustadt und Hohenacker Solarmodule zu installieren. Auch eine Überdachung von Sportplätzen wäre für ihn überlegenswert.

Dagmar Metzger (Alternative Liste): „Man muss nicht immer was Neues bauen – man kann sich auch wo einmieten“

Dagmar Metzger (Alternative Liste) sprach sich dafür aus, an den Solarmodulen für den Parkplatz Wasen festzuhalten. „Das ist auch für andere ein Vorbild.“ Was die Idee angeht, ein Ausweichquartier für die künftige Sanierung des Rathauses und Marktdreiecks zu haben, fand sie: „Man muss nicht immer was Neues bauen – man kann sich auch wo einmieten.“

Unterstützung für Schienmanns Vorstoß kam von Stadtrat Michael Stumpp (CDU/FW). Er erinnerte daran, dass es nicht der erste Beschluss des Gemeinderats sei, der aufgrund der Faktenlage geändert werde. Für ihn ist ein Neubau auf dem Grundstück an der Neustädter Straße eine Chance, gerade mit Blick auf die Sanierung des Marktdreiecks. CDU/FW-Fraktionschef Peter Abele bat die Stadtverwaltung bis zu einer der nächsten Sitzungen Alternativen für die Aufstellung von Solarmodulen zu präsentieren. Hans-Ingo von Pollern (CDU) verstand die Kritik an der Stadt nicht. „Warum soll die Verwaltung nicht schlauer werden?“

Verwaltung soll kurzfristig alternative Orte für Solarmodule nennen

Acht Stadträte votierten schließlich dafür, den Bau der Solarmodule auf dem Wasen-Parkplatz erst mal zurückzustellen, bei Gegenstimmen von Tobias Märtterer, Dagmar Metzger und Hans Albrecht. Für die Machbarkeitsstudie für ein neues Gebäude sprach sich eine Mehrheit von sieben Stadträten aus. Und dass die Verwaltung kurzfristig alternative Orte für großflächige Photovoltaikanlagen präsentiert, dafür stimmten letztlich alle im Ausschuss. Das letzte Wort hat in der Sache der Gemeinderat, der am 20. Oktober tagt.