Wasserrohrbruch: Devizesstraße bei Lidl in Waiblingen übers Wochenende gesperrt

Am Freitagmorgen (21. Oktober) gab es in der Devizesstraße in Waiblingen einen Wasserrohrbruch größeren Ausmaßes. Der Wasserrohrbruch befindet sich mitten in der Fahrbahn der viel befahrenen Straße, etwa auf Höhe des Supermarktes Lidl in der Nähe des Bahnhofs Waiblingen. Der Fahrbahnbelag wurde auf der gesamten Breite etwa auf einer Länge von 30 Metern angehoben und unterspült. Das teilt die Stadt Waiblingen mit. Deshalb ist die Devizesstraße derzeit komplett - also in beiden Fahrtrichtungen - gesperrt.

Drei Kolonnen im Einsatz

Die Stadtwerke Waiblingen und eine Baufirma arbeiten mit Hochdruck an der Behebung des Schadens. Hierfür setzt die Firma drei Großkolonnen ein, die Stadtwerke und der städtische Betriebshof sind ebenfalls mit Mitarbeitern vor Ort.

Aufgrund der Größe des Schadens ist davon auszugehen, dass die Straße über das Wochenende gesperrt bleiben muss.