Kein Volksfest, keine Vereinsfeste, kein Fellbacher Herbst – wegen der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Auflagen sieht es für Feierfreudige diesen Herbst ziemlich mau aus. In Stuttgart bieten nun einige Wirte Alternativen zum Wasen an: Dafür hat sich zum Beispiel der Sky Beach in eine Corona-Wiesn verwandelt, der Neckar-Käpt’n hat sein Partyfloß entsprechend zünftig umgerüstet und ein Biergarten-Wirt hat im Schlossgarten einen „Mini-Wasen“ samt Almhütte aufgebaut.

